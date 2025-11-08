Octavian Berceanu a transmis pe Facebook că, în contextul informațiilor apărute recent privind implicarea sa ca martor într-un dosar aflat în lucru la DNA, a acționat întotdeauna conform legii și propriilor convingeri, subliniind că orice cetățean are obligația morală și legală de a semnala faptele care pot afecta siguranța națională.

”Având în vedere informaţiile apărute recent în spaţiul public privind menţionarea numelui meu într-un dosar aflat în instrumentarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), în calitate de martor, şi ţinând cont de faptul că investigaţia este în prezent în desfăşurare, doresc să formulez următoarele precizări: Am acţionat în deplină conformitate cu legea şi cu propriile convingeri, considerând că orice cetăţean are datoria morală şi legală de a semnala faptele care pot aduce atingere siguranţei naţionale”, spune Octavian Berceanu pe Facebook.

Berceanu a menționat că, deoarece ancheta este încă în desfășurare, nu poate furniza informații suplimentare până la finalizarea acesteia.

”Pot confirma doar că am fost invitat, la începutul lunii septembrie, în calitate de specialist în politici de mediu, la o întâlnire desfăşurată într-un spaţiu public, sub pretextul oferirii de consultanţă pentru un proiect în domeniul protecţiei mediului. Discuţia s-a încheiat cu o propunere de participare la o schemă de afaceri ce viza industria de armament”, arată Berceanu.

Fostul șef al Gărzii de Mediu a subliniat că nu îl cunoștea anterior pe cel care l-a contactat și că nu există între ei nici relații de prietenie, nici colaborări, contrar informațiilor eronate apărute în presă.

”Ulterior acestei întâlniri, am informat organele competente şi am colaborat cu autorităţile în cadrul procedurilor legale. Cred că doar prin onestitate, transparenţă şi curaj putem construi o societate dreaptă şi integră. Rămân ferm împotriva oricăror forme de corupţie, indiferent de context, şi consider că fiecare dintre noi are responsabilitatea de a o combate”, menţionează Octavian Berceanu.

DNA a informat vineri că o persoană care intenționa să ofere un milion de euro ministrului Apărării, crezând că acesta ar putea influența conducerea Romtehnica pentru a facilita contracte cu o firmă privată, a fost reținută de procurori și ulterior arestată preventiv pentru 30 de zile de Tribunalul București, sub acuzația de cumpărare de influență.

Procurorii au precizat că, în datele de 9 și 15 octombrie, inculpatul ar fi promis suma de un milion de euro pentru ministrul Apărării, prin intermediul unei alte persoane (martor în dosar), promisiuni care au fost reiterate pe 24 octombrie. În opinia acestuia, ministrul ar fi avut posibilitatea să influențeze conducerea C.N. Romtehnica S.A., unde Ministerul Apărării este acționar unic, pentru încheierea de contracte comerciale cu societatea privată.

”Infracţiunea de cumpărare de influenţă a fost săvârşită în stare de recidivă postexecutorie, inculpatul executând anterior o pedeapsă cu închisoarea aplicată pentru săvârşirea altor infracţiuni de corupţie. Inculpatului i s-au adus la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile”, a mai transmis DNA.

Conform unor surse judiciare, persoana vizată este fostul senator PSD de Dâmbovița, Marius Ovidiu Isăilă.

Acesta are o condamnare definitivă din 2016, de cinci ani și patru luni de închisoare cu executare. Anterior, Isăilă fusese trimis în judecată de DNA pe 23 iulie 2014 pentru trafic de influență și instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a precizat, după arestarea persoanei care ar fi încercat să-i cumpere influența cu un milion de euro pentru a facilita un contract cu Romtehnica, că a refuzat „categoric” orice întâlnire cu respectiva persoană, că este martor în dosar și că sprijină „pe deplin” autoritățile pentru clarificarea faptelor.