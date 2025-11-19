Daniel Băluță, actualul edil al Sectorului 4, și-a lansat miercuri candidatura la Primăria Generală a Capitalei. Social-democratul a afirmat că experiența acumulată în administrația locală îl recomandă pentru funcția de primar general, arătând că a gestionat proiecte complexe în condiții dificile.

„Sunt aici nu ca să spun poveşti şi nu ca să dau vina pe ce-a fost, ci pentru că ştiu să construiesc, ştiu să duc proiectele la capăt şi ştiu să fac administraţie în condiţii grele”, a spus el. Băluță a subliniat că intră în campanie cu obiectivul de a rezolva probleme, „nu doar de a le identifica”.

Candidatul PSD susține că transformările din Sectorul 4 constituie cea mai solidă recomandare a sa. El spune că investițiile aduse în ultimii ani, în valoare de peste 5 miliarde de euro, au schimbat radical zona.

„În timp ce alţii vorbesc despre ceea ce nu se poate, eu am făcut. În sectorul 4 am atras peste 5 miliarde de euro. Am construit prima staţie de metrou realizată vreodată de o primărie, am deschis spitale moderne, am consolidat şcoli şi grădiniţe. Am construit baze sportive, parcuri, parcări, staţie de pompieri. Am scăzut infracţionalitatea. Am ajutat familiile vulnerabile. Am schimbat fundamental viaţa în sudul Bucureştiului”, a declarat Băluță.

În viziunea sa, Capitala are nevoie de o strategie unitară, nu de proiecte disparate. Edilul consideră că problemele orașului sunt interconectate și necesită coordonare între instituții, sub aceeași direcție administrativă.

„Bucureştiul nu poate fi reparat pe bucăţi”, a spus el, avertizând că costul vieții crește, în timp ce calitatea serviciilor rămâne precară. Băluță afirmă că bucureștenii plătesc prea mult pentru prea puțin: trafic sufocant, facturi mari, spații publice insuficiente și lipsă de siguranță.

Candidatul PSD propune o agendă axată pe reducerea costurilor vieții: înnoirea conductelor de termoficare, programe de locuințe accesibile pentru tineri și familii și un sistem de transport integrat București–Ilfov, cu un singur abonament și rute coerente.

„Scăderea costului vieţii înseamnă reţele de termoficare care nu pierd milioane de lei în subteran, înseamnă locuinţe accesibile pentru tineri şi familii, înseamnă un transport integrat Bucureşti-Ilfov”, a explicat el.

Băluță a avertizat că fără înlocuirea magistralelor și fără izolarea blocurilor, pierderile de căldură vor continua, iar facturile vor rămâne ridicate.

O componentă importantă a programului este transformarea râului Dâmbovița într-un coridor pietonal verde. Băluță spune că experiența din Sectorul 4 arată că zonele degradate pot deveni spații publice moderne și prietenoase.

„Oraşul ăsta e norocos să fie parcurs de un râu ca Dâmboviţa. Imaginaţi-vă cum ar fi ca malurile lui să fie transformate într-un coridor pietonal verde, un spaţiu sigur şi modern”, a afirmat candidatul PSD.

La lansarea candidaturii a participat și liderul PSD, Sorin Grindeanu. Acesta a declarat că Băluță este un candidat „care va lucra pentru București”, nu pentru o carieră politică mai înaltă.

Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie. Campania electorală pentru București, Buzău și alte 12 localități va începe oficial pe 22 noiembrie.