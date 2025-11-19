Marți, 18 noiembrie, Daniel Băluță, primar al Sectorului 4 și candidat PSD pentru Primăria Generală a Capitalei, a vorbit la „Marius Tucă Show” despre transformarea Bucureștiului într-un oraș cu identitate clară și direcție strategică.

Moderatorul Marius Tucă a insistat asupra faptului că, în prezent, Capitala se confruntă cu probleme structurale și cu o lipsă vizibilă de coerență administrativă, considerând că noua administrație va trebui să imprime o amprentă solidă asupra orașului.

Tucă a transmis că Bucureștiul i se pare profund dezorganizat, descriind orașul ca fiind „praf” din multe puncte de vedere și aflat într-o „harababură”. El a arătat că își dorește ca viitorul primar general să lase în urmă proiecte majore și rezultate vizibile, astfel încât locuitorii să poată recunoaște peste ani contribuția clară a administrației respective.

Moderatorul a explicat că, în opinia sa, bucureștenii ar trebui să poată afirma în viitor că orașul aparține unei viziuni clare, fie că este vorba despre mandatul lui Daniel Băluță, fie al altui candidat, subliniind importanța ca „numele primarului să rămână scris prin ceea ce a construit pentru oraș”.

„E foarte important după mandatul dumneavoastră sau după mandatul celui care va fi primar general, Bucureștiul să aibă o identitate, pentru că acuma orașul ăsta este praf din multe feluri, este o harababură. Adică, eu mi-aș dori un primar general care să-și pună amprenta asupra orașului și să vină bucureștenii peste 3 ani sau peste 7 ani să spună, ăsta e orașul lui Băluță sau ăsta e orașul lui Anca Alexandrescu și așa mai departe. Adică mi-aș dori foarte tare ca cel care vine, care va fi primarul general, să dea o identitate a orașului ăstuia, să-l reprezinte orașul și să rămână numele lui scris acolo, că el a făcut din București ceea ce vorbim amândoi aici”, a afirmat Marius Tucă.

La rândul său, Daniel Băluță a remarcat că Bucureștiul nu poate progresa printr-un singur proiect-simbol, ci printr-un portofoliu amplu de investiții strategice.

El a arătat că există deja dovezi că administrațiile locale pot livra rezultate concrete, menționând construcția singurului patinoar din Capitală și participarea la realizarea unor segmente de metrou.

Băluță a punctat că orașul are nevoie de un plan coerent pentru dezvoltarea infrastructurii de transport, incluzând extinderea liniilor de metrou, conectarea cartierelor de la sud la nord prin linii de tramvai moderne și finalizarea inelului median.

El a mai afirmat că proiecte esențiale, precum închiderea Autostrăzii A0 și a șoselei de centură, necesită o colaborare strânsă între Primăria Capitalei și Guvernul României.

În ceea ce privește traficul din zona centrală, Băluță a subliniat nevoia de intervenții majore la Piața Unirii, incluzând finalizarea liniei de tramvai est–vest și realizarea unui tunel care să conecteze magistralele de metrou M1 și M2, pentru a îmbunătăți mobilitatea urbană.

„Cel puțin pentru o bucată din București, am demonstrat că se poate. Astăzi avem singurul patinoar din București. Am făcut metrou, putem să extindem și sunt convins că în emisiunile viitoare o să luăm rând pe rând să discutăm aceste tipuri, fie că vorbim despre transport și avem aici de la metrou la tramvai. Vrem să ajungă tramvaiul din Berceni până în Pipera. Vrem să închidem inelul median, avem de închis autostrada A0. Avem de închis șoseaua de centură, asta presupune o colaborare deosebită între Primăria Municipiului București și Guvernul României. Numai la Piața Unirii, avem nevoie să generăm comunicare între estul și vestul Capitalei de la Mitropolie, la Sfânta Vineri, trebuie să închidem linia de tramvai, astfel încât să putem să mergem continuu din estul, vestul Bucureștiului. Avem nevoie, inclusiv acolo, la acest planșeu suplimentar de un tunel de comunicare între cele două magistrale de metrou M1 M2”, a afirmat Daniel Băluță.

Daniel Băluță a afirmat că orașul are nevoie de o planificare coerentă și că nu se poate discuta despre rezolvarea traficului fără o analiză clară a modului în care acesta poate fi gestionat.

El a explicat că este esențial să fie luat în considerare gradul diferit de dezvoltare dintre nordul și sudul Capitalei și că în sud ar trebui create locuri de muncă bine plătite pentru a echilibra distribuția economică.

Băluță a adăugat că toate aceste aspecte fac parte dintr-un concept mai amplu și că problema traficului nu poate fi rezolvată doar prin sincronizarea semafoarelor sau introducerea unor taxe pentru mașinile care intră în oraș. În opinia sa, astfel de măsuri pot cel mult ameliora situația, dar nu pot rezolva problema de fond.