Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidatul PSD la Primăria Capitalei, a spus că primul lucru pe care l-ar face cu bugetul anual al Bucureștiului ar fi achitarea indemnizațiilor restante către persoanele vulnerabile.

El a declarat că „primul leu” ar merge către oamenii care nu și-au primit banii de luni întregi. A precizat că instituția are datorii materiale, dar și datorii morale față de cei care depind de aceste ajutoare. A menționat că în această categorie intră persoanele cu handicap și oamenii care nu mai au bani pentru medicamente. A spus că acestea reprezintă prioritatea zero.

„Primul leu pe care l-aș cheltui ar fi pentru a-mi achita datoriile către oamenii care nu și-au mai primit de luni de zile indemnizații”, a spus Băluță, marți seara, la Marius Tucă Show.

Băluță a afirmat că o altă direcție majoră de investiție ar fi rezolvarea situației familiilor afectate de explozia din Rahova. El a spus că nu se mai vorbește despre oamenii din blocul de pe strada Vicina.

El a precizat că aceștia au fost din nou uitați. A adăugat că are garanția că situația lor poate fi rezolvată și că există soluții tehnice pentru a-i readuce în locuințele lor, ca proprietari sau chiriași.

„Nu mai vorbește nimeni de ei, au uitat din nou societatea din blocul de pe strada Vicina, unde am avut acea explozie. Am garanția că pot face acest lucru, Adică aveți rezolvarea situației. Avem rezolvarea din punct de vedere tehnic a situației de a-i aduce pe oamenii aceia din nou în casele lor, în calitate de proprietari și de chiriași”.

În opinia lui Băluță, investiția în protecția socială este esențială într-un context economic dificil. El a spus că o societate nu poate fi considerată evoluată dacă nu are grijă de seniori, de persoanele aflate în nevoie, de copii și de mame. A subliniat importanța măsurilor care sprijină natalitatea.

Edilul a insistat asupra ideii că Bucureștiul trebuie să își protejeze categoriile vulnerabile.

„Nu putem să avem pretenția că suntem o societate evoluată, că suntem o societate civilizată, dacă nu avem grijă de seniori și dacă nu avem grijă de oamenii aflați în nevoie, dacă nu avem grijă de copii, dacă nu avem grijă de mame, dacă nu stimulăm natalitatea. Astea sunt măsurile sociale”, spune Băluță.

Biroul Electoral Municipal a admis 17 candidaturi pentru funcția de primar general al Capitalei din cele 21 depuse. Perioada de depunere a dosarelor s-a încheiat luni. Campania electorală începe pe 22 noiembrie.

Alegerile locale parțiale vor avea loc pe 7 decembrie. Acestea vor decide cine îl va înlocui pe Nicușor Dan la conducerea Primăriei Capitalei.