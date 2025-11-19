Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a participat miercuri seară la lansarea oficială a candidaturii lui Daniel Băluță pentru Primăria Capitalei. În discursul său, Grindeanu a avertizat că partidul său este gata să părăsească guvernarea dacă în coaliție se vor impune măsuri de austeritate.

„Astăzi, când spui București, spui trafic, spui nervi, spui haos… Daniel Băluță este în acest moment omul de care Bucureștiul are nevoie”, a afirmat Grindeanu.

Potrivit liderului social-democrat, Bucureștiul nu mai are timp pentru jocuri politice — are nevoie de un primar care să facă administrație, nu campanie electorală. Grindeanu a subliniat că Băluță reprezintă soluția potrivită, având în vedere rezultatele sale la Sectorul 4 și capacitatea de a gestiona problemele concrete ale capitalei. Traficul, agitația și haosul din București sunt, în opinia lui, simptome ale unei lipse de viziune politică, iar Băluță este cel care poate aduce schimbarea.

„De data asta să știți că speranța nu vine din sloganuri și din sigle, ci din rezultatele pe care Daniel le-a avut la Sectorul 4”, a declarat liderul PSD.

Deși inițial s-a ferit să ia cuvântul — pentru a nu alimenta speculații politice — Grindeanu a explicat că meritele administrației lui Băluță justifică sprijinul PSD. El a subliniat că speranța nu vine din slogane, ci din fapte: „rezultatele pe care Daniel le-a avut la Sectorul 4” demonstrează capacitatea sa.

Liderul PSD a criticat dur opoziția de dreapta, afirmând că până acum campania acesteia s-a concentrat exclusiv pe atacuri și schimburi de mesaje, fără propuneri serioase pentru dezvoltarea Capitalei. El le-a cerut lui Băluță și echipei sale să nu cadă în capcanele politice, ci să rămână concentrați pe prezentarea proiectelor concrete pentru București.

Grindeanu a mai afirmat că unitatea PSD în jurul lui Băluță s-a realizat rapid și eficient. El a recunoscut meritele candidatului, dar a lăudat și pe Gabriela Firea, care s-ar fi retras din prim-plan pentru a-i oferi lui Băluță toate instrumentele necesare unei campanii câștigătoare.

„Am reușit așa, în scurt timp, cu toții să ne adunăm, să ne adunăm forțele. Și aici să știți că Daniel are meritul principal”, a afirmat Grindeanu.

Pe plan economic, Grindeanu a adoptat un ton ferm: a avertizat că partidul nu va susține măsuri de austeritate, în special reduceri de salarii. El a lansat un avertisment clar: dacă cineva intenționează să scadă veniturile bugetarilor, PSD va ieși de la guvernare.

„Simt nevoia, urmare a desfășurărilor din ultimele zile legate de apocalipsa asta de dreapta care vine peste noi cu tăieri de salarii… Parcă au mai fost anunțate în urmă cu vreo 15 ani”, a spus Grindeanu

În ceea ce privește activitatea electorală, Grindeanu a îndemnat membrii partidului să fie activi: „toți oamenii noștri să fie în stradă” pentru a promova proiectele lui Băluță și pentru a explica alegătorilor viziunea acestuia. El a exprimat un optimism ferm:

”Atâta timp cât PSD-ul este la guvernare, salariile cresc, nu scad, iar noi nu vom face parte din nicio guvernare care scade salariile. Dacă are de gând cineva să facă acest lucru, PSD-ul iese de la guvernare și nu girăm așa ceva. Asta ca să fie clar.”





La evenimentul în care Daniel Băluță și-a anunțat candidatura pentru Primăria Generală, președintele PSD Sorin Grindeanu a pus accent pe ideea că funcția de edil-șef ar trebui dedicată exclusiv administrației orașului, nu ambițiilor politice personale. Grindeanu a afirmat că, de-a lungul anilor, prea mulți primari generali au privit această poziție ca pe o trambulină pentru alte obiective, iar acest lucru a afectat Capitala.

”Daniel a şi anunţat acest lucru, că va merge primar general ca să se ocupe de Bucureşti, nu ca să fie rampă acest post pentru altceva”, a arătat el.

Liderul PSD a subliniat că Băluță și-a asumat clar că vrea să conducă Bucureștiul pentru a rezolva problemele orașului și nu pentru a folosi mandatul în alte scopuri. Potrivit lui Grindeanu, acest angajament reprezintă o diferență esențială față de ceea ce vede în prezent la candidații din partea dreptei.

Comentând atmosfera din tabăra adversă, Grindeanu a remarcat schimburile de replici dintre candidații dreptei, care par mai preocupați de retrageri și alianțe între ei decât de soluții pentru București. El a spus că nu a observat proiecte serioase sau o viziune administrativă, ci doar manevre politice și dispute sterile.