Judecătorii Curții de Apel București au decis, luni, să respingă proiectul de modificare a legislației privind pensiile de serviciu ale magistraților, un subiect aflat de luni bune în centrul dezbaterilor dintre sistemul judiciar și Executiv. Inițiativa, aflată în consultare publică, a fost respinsă de 215 din cei 216 judecători prezenți la ședință, ceea ce indică o opoziție aproape totală în rândul corpului magistraților. În total, instanța are 243 de judecători.

Magistrații au subliniat că își mențin poziția exprimată în repetate rânduri și că sprijină în continuare demersurile Consiliului Superior al Magistraturii și ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, instituții care au avertizat deja asupra riscurilor pe care le-ar putea genera modificările propuse de Guvern. Potrivit acestora, schimbările ar putea afecta predictibilitatea carierei, dar și atractivitatea profesiei într-un sistem deja confruntat cu deficit de personal.

Documentul supus dezbaterii publice a fost redactat în colaborare cu Ministerul Muncii și Ministerul Justiției. Proiectul menține o serie de schimbări esențiale: „pensia nu va depăși 70% din ultimul salariu net”, iar „vârsta de pensionare a magistraților va crește la 65 de ani într-o perioadă de tranziție de 15 ani”. Aceste modificări ar urma să se aplice gradual, conform calendarului propus de Guvern.

Executivul justifică măsurile prin presiunea bugetară și necesitatea de a alinia sistemul de pensii speciale la cerințele asumate prin PNRR. În schimb, o parte consistentă a sistemului judiciar consideră că reforma riscă să afecteze independența justiției, mai ales prin instabilitatea normativă pe care o aduce într-un domeniu în care predictibilitatea este considerată esențială.

Consiliul Superior al Magistraturii urmează să dezbată proiectul pe 26 noiembrie, când va fi emis un aviz. Deși avizul nu este obligatoriu pentru Guvern și Parlament, acesta are o greutate majoră în orice inițiativă care privește statutul și drepturile magistraților. În contextul opoziției masive exprimate deja în instanțe, există așteptări ca dezbaterile din CSM să fie tensionate.

Reforma pensiilor de serviciu rămâne astfel un punct fierbinte al agendei guvernamentale, cu potențial de a provoca conflicte instituționale și reacții în lanț în sistemul judiciar. Cum decizia CSM poate influența direcția procesului legislativ, următoarele zile ar putea clarifica dacă Executivul va ajusta proiectul sau va merge înainte cu forma actuală, în ciuda opoziției din rândul magistraților.