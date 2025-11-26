De la începutul anului 2026, impozitele pentru mașini vor crește. Vești bune pentru cei cu mașini hibride: taxele lor nu vor fi atât de mari cum s-a spus inițial. Nu vor ajunge la 900 de lei, cum au apărut unele informații.

De ce? La mașinile cu motor clasic (pe benzină sau motorină), impozitul se calculează în funcție de capacitatea motorului și de norma de poluare Euro. De exemplu, pentru un motor Euro 6 de 2.500 cm³, valoarea din tabel se înmulțește cu 12,5 (pentru că 200 cm³ încap de 12,5 ori în 2.500 cm³). Astfel, impozitul ar fi 973 lei.

La mașinile hibride, impozitul este fix pentru fiecare categorie de cilindree, fără să se mai facă calcule complicate. Deci, dacă ai o mașină hibridă, vei plăti mult mai puțin decât la un motor clasic de aceeași capacitate.

De la începutul anului 2026, impozitele pentru motociclete, tricicluri, cvadricicluri și mașini vor fi calculate în funcție de capacitatea motorului și de norma de poluare, dar pentru mașinile hibride există sume fixe.

Pentru vehicule cu motor mic, de până la 1.600 cm³, impozitul este mai mic dacă motorul respectă standarde Euro mai noi. De exemplu, pentru motoare foarte vechi, se plătesc 19,5 lei la fiecare 200 cm³, iar pentru Euro 6 se plătesc 16,5 lei. Pentru mașinile hibride cu emisii CO2 peste 50 g/km, impozitul este fix, 16,5 lei pe mașină.

Pentru vehicule și motociclete cu motor mai mare de 1.600 cm³, valorile cresc, dar aceeași regulă se aplică: motoarele mai poluante plătesc mai mult, iar mașinile hibride plătesc o sumă fixă de 18,4 lei pe mașină.

La autoturismele cu motor între 1.601 și 2.000 cm³, impozitul crește și el treptat, în funcție de norma Euro. Pentru mașinile hibride, suma fixă este 24,6 lei.

Mașinile cu motor între 2.001 și 2.600 cm³ plătesc impozite mai mari, de exemplu până la 77,8 lei la motoarele clasice Euro 6, dar hibridele plătesc fix 76,3 lei.

Pentru motoare între 2.601 și 3.000 cm³, impozitul urcă și mai mult la motoarele clasice, dar pentru hibride rămâne fix la 149,8 lei pe mașină.

La motoarele mari, peste 3.001 cm³, impozitele sunt cele mai mari la motoarele clasice, dar pentru mașinile hibride suma este de 275,5 lei pe mașină.

Astfel, dacă ai o mașină hibridă, vei plăti mult mai puțin decât dacă motorul tău ar fi clasic, chiar dacă are aceeași capacitate.