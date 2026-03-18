Nivelul de poluare în București a crescut semnificativ, iar Garda Națională de Mediu (GNM) avertizează că materialele antiderapante utilizate în sezonul rece, combinate cu traficul intens și lipsa precipitațiilor, contribuie la creșterea concentrațiilor de PM10 și PM2,5 în aer. Acest fenomen afectează sănătatea populației și calitatea vieții în Capitală.

„În contextul înregistrării unor concentraţii ridicate de particule în suspensie (PM10 şi PM2,5) la nivelul Municipiului Bucureşti, Garda Naţională de Mediu a demarat acţiuni operative în teren pentru identificarea surselor de poluare şi limitarea impactului asupra populaţiei. Verificările efectuate de comisarii Gărzii de Mediu au arătat că o parte semnificativă a poluării este generată de materialul antiderapant (nisip şi sare) utilizat în sezonul rece, care, în condiţii de trafic intens şi lipsa precipitaţiilor, este antrenat în aer sub formă de pulberi”, se arată într-un comunicat al instituţiei, postat pe propria pagină de Facebook.

Comisarii GNM au identificat că nisipul și sarea folosite pentru combaterea gheții și poleiului se ridică sub formă de pulberi fine în aer, mai ales în zonele cu trafic intens și pe liniile de tramvai. Depunerile au fost observate atât pe carosabil, cât și la borduri și sub autovehiculele parcate, iar condițiile meteorologice fără precipitații amplifică resuspendarea particulelor.

Zona de nord a Capitalei, unde se desfășoară lucrări majore de infrastructură, a fost inclusă în controale speciale. Inspectorii verifică:

Respectarea programelor de umectare a materialelor;

Funcționarea rampelor de spălare a roților pentru vehiculele de șantier;

Măsuri de prevenire a degajării de praf în perimetrul șantierelor.

În cadrul unui control efectuat pe 16 martie 2026, au fost inspectate stațiile liniei de metrou M6 – Bulevardul Expoziției, Montreal, Gara Băneasa și Aeroport Băneasa – unde s-au identificat urme de nisip și praf atât în interiorul, cât și în jurul șantierelor.

„Totodată, Garda Naţională de Mediu a transmis o adresă tuturor primăriilor de sector ale Capitalei prin care le-a solicitat să ia măsuri privind reducerea emisiilor de pulberi în resuspensie, prin intervenţia serviciilor publice pentru îndepărtarea materialului antiderapant de pe carosabil (aspirarea mecanizată şi spălarea carosabilului). Creşterea nivelului de pulberi în Bucureşti este rezultatul unui cumul de factori, însă gestionarea necorespunzătoare a materialului antiderapant şi activităţile de şantier au un rol important în amplificarea fenomenului”, susţine GNM.

Garda Națională de Mediu a transmis adrese tuturor primăriilor de sector pentru a interveni cu:

Aspirarea mecanizată a materialului antiderapant de pe carosabil;

Spălarea regulată a străzilor pentru prevenirea resuspendării pulberilor;

Verificarea respectării măsurilor anti-praf la toate șantierele.

De asemenea, controalele GNM continuă la nivelul primăriilor și operatorilor industriali pentru a identifica și sancționa sursele de poluare. În 2025, instituția a verificat peste 340 de șantiere, 218 operatori industriali și alte amplasamente afectate de incendii sau depozitări necontrolate, aplicând amenzi totale de peste 13 milioane de lei.