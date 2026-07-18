ANM a emis patru avertizări Cod galben de furtuni până duminică seara. Ploi torențiale, vijelii și grindină în mai multe regiuni din țară
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Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă patru avertizări Cod galben de instabilitate atmosferică, valabile succesiv până duminică seara. Meteorologii anunță averse torențiale, vijelii, descărcări electrice și grindină în numeroase regiuni ale țării, iar în unele zone cantitățile de apă pot depăși 60 de litri pe metru pătrat.
Primul Cod galben este valabil sâmbătă până la ora 17:00 în zone montane și din șase regiuni
Potrivit ANM, primul Cod galben este în vigoare sâmbătă, între orele 12:00 și 17:00, în zonele montane, în Maramureș, vestul și estul Transilvaniei, nordul și nord-estul Olteniei, nordul Munteniei și nord-vestul Moldovei.
În aceste zone sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50-70 km/h, precum și grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametrul cuprins între 1 și 3 centimetri.
Cantitățile de apă vor ajunge la 20-30 l/mp în intervale scurte de timp, iar izolat pot depăși 40-50 l/mp.
Meteorologii precizează că fenomene specifice instabilității atmosferice vor apărea, pe arii restrânse, și în restul teritoriului.
Alte județe intră sub Cod galben în a doua parte a zilei de sâmbătă
O a doua avertizare Cod galben este valabilă sâmbătă, între orele 17:00 și 21:00, pentru zone din Oltenia, vestul, nordul și centrul Munteniei, precum și local în Carpații Meridionali și Orientali.
În intervalul menționat sunt așteptate intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50-70 km/h, averse torențiale, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni.
Cantitățile de apă vor fi de 20-30 l/mp și, pe arii restrânse, vor depăși 40 l/mp.
Vijeliile și ploile torențiale continuă și în noaptea de sâmbătă spre duminică
ANM a emis o a treia avertizare Cod galben valabilă în intervalul 18 iulie, ora 21:00 – 19 iulie, ora 10:00.
Sunt vizate Banatul, Crișana, Maramureșul, vestul Olteniei și nord-vestul Transilvaniei, unde sunt prognozate intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50-70 km/h, averse torențiale, descărcări electrice și grindină.
Prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 l/mp, iar izolat vor depăși 40 l/mp.
Duminică, avertizarea se extinde în zone montane, Transilvania și Moldova
Un al patrulea Cod galben va intra în vigoare duminică, între orele 10:00 și 23:00. Avertizarea vizează zonele montane, Maramureșul, Transilvania și Moldova, precum și nordul Crișanei și al Munteniei.
Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii cu rafale de 50-70 km/h și, izolat, de peste 80 km/h. De asemenea, este posibilă căderea grindinei, cu dimensiuni cuprinse între 1 și 4 centimetri.
În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 20-30 l/mp, iar izolat pot depăși 40-60 l/mp.
Recomandările meteorologilor pentru perioada cu vreme severă
În contextul avertizărilor emise, ANM recomandă populației să urmărească actualizările prognozelor și să evite deplasările în timpul furtunilor puternice, în special în zonele unde sunt prognozate vijelii și grindină.
De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să manifeste prudență în trafic, deoarece ploile torențiale pot reduce vizibilitatea și pot provoca acumulări rapide de apă pe carosabil.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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