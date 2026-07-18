Telefonul mobil îți poate afecta mâinile fără să-ți dai seama. Medicii avertizează asupra afecțiunilor provocate de utilizarea excesivă

Smartphone-ul a devenit un instrument folosit aproape permanent, fie pentru mesaje, plăți, rețele sociale sau vizionarea de videoclipuri. Medicii avertizează însă că utilizarea excesivă poate provoca dureri și afecțiuni ale mâinilor, unele dintre ele necesitând tratament dacă nu sunt depistate la timp.

Specialiștii spun că așa-numitul „texting thumb” este un termen folosit pentru mai multe simptome provocate de utilizarea repetitivă a telefonului mobil.

Printre cele mai frecvente se numără rigiditatea degetului mare, durerea în zona articulației, senzația de pocnitură la îndoire și disconfortul persistent după perioade lungi de utilizare.

Medicii avertizează că, în lipsa unor măsuri, solicitarea repetată a mâinilor poate favoriza apariția unor afecțiuni precum sindromul de tunel carpian, artrita, tenosinovita De Quervain sau așa-numitul „deget în resort”, provocat de inflamarea unui tendon.

Potrivit specialiștilor, mâna umană nu a fost concepută pentru a ține și utiliza un telefon mobil ore întregi în fiecare zi.

În plus, telefoanele inteligente sunt astăzi mai mari și mai grele decât modelele din trecut, iar timpul petrecut în fața ecranului a crescut considerabil.

Menținerea în aceeași poziție a încheieturilor și coatelor pentru perioade lungi poate provoca dureri la baza policelui și a încheieturii mâinii, iar folosirea telefonului într-o singură poziție solicită și celelalte degete.

Medicii recomandă, în primul rând, limitarea timpului petrecut pe telefon sau efectuarea unor pauze scurte între sesiunile de utilizare.

Atunci când acest lucru nu este posibil, poate fi utilă alternarea mâinii cu care este ținut telefonul, folosirea degetului arătător în locul policelui pentru anumite operațiuni sau schimbarea frecventă a prizei asupra dispozitivului.

Funcțiile de accesibilitate integrate în telefoane pot reduce, de asemenea, solicitarea mâinilor. Dictarea vocală limitează nevoia de tastare, iar mărirea dimensiunii textului permite citirea conținutului fără apropierea excesivă a telefonului de față.

Specialiștii recomandă și utilizarea accesoriilor de prindere, precum inelele sau suporturile circulare montate pe spatele telefonului, care distribuie mai bine greutatea dispozitivului și pot fi folosite și ca suport pentru vizionarea videoclipurilor.

Exercițiile de întindere efectuate zilnic pot reduce disconfortul acumulat după perioade lungi de utilizare a telefonului.

Printre recomandările specialiștilor se numără flexarea încheieturii mâinii înainte și înapoi cu ajutorul celeilalte mâini, mișcările circulare ale policelor și mobilizarea individuală a fiecărui deget.

Pentru durerile localizate la baza policelui, este recomandată așezarea mâinii pe o suprafață plană și îndepărtarea policelui de celelalte degete, poziție care trebuie menținută aproximativ 30 de secunde.

Medicii atrag atenția că durerea persistentă, amorțeala sau furnicăturile care nu dispar după reducerea utilizării telefonului și măsuri precum aplicarea de gheață sau administrarea de antiinflamatoare trebuie evaluate de un specialist.

Potrivit acestora, o simplă pauză pentru schimbarea poziției mâinii sau a posturii poate părea lipsită de importanță, însă, pe termen lung, astfel de obiceiuri pot reduce riscul apariției unor afecțiuni cauzate de utilizarea excesivă a smartphone-ului.