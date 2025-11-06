Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, prezent la Atena pentru Forumul P-TEC – Partnership for Transatlantic Economic Cooperation, a subliniat angajamentul României față de Coridorul Vertical de Energie, considerat un element esențial pentru securitatea energetică a Europei. El a punctat că, în prezent, prioritatea principală este întărirea traseului de transport al gazelor naturale care leagă Grecia de România prin Bulgaria.

„Prima zi la P-TEC – Partnership for Transatlantic Economic Cooperation (P-TEC), un eveniment dedicat consolidării cooperării economice între Europa şi Statele Unite, organizat în Atena. Discuţiile s-au concentrat pe investiţii strategice, tranziţia energetică şi noile politici fiscale necesare pentru a sprijini creşterea economică sustenabilă în context global”, a scris joi ministrul Finanţelor, pe pagina sa de Facebook.

El a avut o întrevedere cu Chris Wright, secretarul american pentru Energie, ocazie cu care au abordat inițiativa Coridorului Vertical de Energie, un proiect strategic pe care România îl sprijină constant din 2016.

„Am subliniat că România susţine Coridorul Vertical drept pilon durabil al securităţii energetice europene. Prioritatea noastră imediată este consolidarea Route 1 (traseul principal de transport al gazelor naturale din Grecia spre România, prin Bulgaria – componenta de bază a Coridorului Vertical), care a demonstrat fezabilitate tehnică şi competitivitate comercială, inclusiv prin reducerea tarifelor la punctele de interconectare cu Republica Moldova”, a precizat Nazare.

Ministrul Finanțelor a mai precizat că discuțiile au inclus și dezvoltarea rutelor 2 și 3, rute complementare menite să diversifice fluxurile energetice: Ruta 2 ar conecta România la rețelele Ucrainei și Republicii Moldova, iar Ruta 3 urmărește extinderea legăturilor energetice spre Marea Neagră și regiunea caspică. Toate acestea sunt analizate într-un cadru echilibrat, care îmbină granturile europene cu instrumente financiare transatlantice, asigurând atât eficiență, cât și responsabilitate fiscală.

„În acest context, am lansat ideea organizării unui eveniment de anvergură similară la Bucureşti, în care să dezvoltăm temele dialogului de astăzi. Din perspectiva Ministerului Finanţelor, România rămâne angajată într-o abordare echilibrată – angajament strategic ancorat în responsabilitate fiscală, cu accent pe utilizarea eficientă a fondurilor europene şi cooperarea cu instituţiile financiare americane”, a mai precizat sursa citată.

Tot joi, ministrul Finanțelor a purtat o întâlnire cu Jarrod Agen, directorul executiv al Consiliului American pentru Dominanță Energetică, reluând discuțiile inițiate luna trecută la Washington privind colaborarea româno-americană în sectorul energetic.