Ministerul Finanțelor a anunțat că va aloca 319,5 milioane lei din Fondul de rezervă pentru finanțarea serviciilor sociale în toate localitățile din țară, conform bugetului pe 2025. Proiectul a fost inițiat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, ca răspuns la cererile consiliilor județene, care au solicitat mai mulți bani pentru protecția copilului, centrele pentru adulți cu dizabilități și căminele pentru vârstnici.

Fondurile vor permite autorităților locale să mențină serviciile sociale și să le ofere la un standard bun, chiar în contextul creșterii salariilor și al prețurilor. Ministerul Dezvoltării a precizat că măsura răspunde solicitărilor autorităților locale și ajută la funcționarea continuă a serviciilor sociale esențiale, protejând categoriile vulnerabile.

Ministerul Finanțelor a subliniat că alocarea fondurilor din Fondul de Rezervă ajută ca serviciile pentru copii și centrele pentru adulți cu handicap să funcționeze fără întreruperi și completează alte măsuri prin care autoritățile locale primesc resurse pentru investiții și sistemele de încălzire. Obiectivul principal este utilizarea eficientă a banilor publici acolo unde impactul social este cel mai mare și nevoile urgente sunt acoperite.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a precizat că, prin această măsură, Guvernul răspunde solicitărilor autorităților județene și contribuie la menținerea funcționării serviciilor sociale esențiale la nivel local, asigurând protecția categoriilor vulnerabile și stabilitatea sistemului public de asistență socială. El a mai menționat că Ministerul Dezvoltării rămâne partener al autorităților locale în sprijinirea comunităților și protejarea celor mai vulnerabili membri ai societății.

Totodată, actul normativ prevede că excedentul bugetar local și sumele disponibile pentru funcționare pot fi folosite în prioritate pentru serviciile sociale, pentru a asigura continuitatea și stabilitatea acestora. Prin aceste măsuri, Ministerul Finanțelor își reafirmă rolul de partener al administrației locale și centrale în sprijinirea serviciilor sociale pentru cei mai vulnerabili cetățeni.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, dă asigurări că sprijinirea românilor, prin asigurarea continuității serviciilor sociale esențiale și garantarea utilităților, rămâne o prioritate pentru minister. El a precizat că alocarea fondurilor din Fondul de Rezervă va permite funcționarea fără întreruperi a serviciilor de protecție a copilului și a centrelor pentru persoanele adulte cu handicap, astfel încât sprijinul să ajungă la cei mai vulnerabili. Potrivit lui, această măsură de urgență completează alte instrumente recente prin care autoritățile locale primesc resurse pentru investiții și pentru sistemele de termoficare, inclusiv prin mecanisme flexibile de finanțare din partea Trezoreriei, iar obiectivul principal este folosirea eficientă a resurselor publice acolo unde impactul social este semnificativ și nevoile urgente pot fi acoperite.