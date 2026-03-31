În cadrul conferinţei Economist Romania Government Roundtable 2026, organizată la Bucureşti, Alexandros Exarchou, CEO-ul grupului elen AKTOR şi al traderului de gaze Atlantic – See LNG Trade, a atras atenţia asupra riscurilor de aprovizionare cu gaze naturale în Europa.

Potrivit acestuia, reticenţa Uniunii Europene de a se angaja pe termen lung în achiziţia de gaze naturale lichefiate (LNG) din Statele Unite şi de a sprijini progresul Coridorului Vertical – ruta principală de tranzit care porneşte de la terminalele de regazeificare din Grecia şi ajunge până în Ucraina, trecând prin Bulgaria, România şi Republica Moldova – este greu de înţeles și poate avea consecinţe serioase în sezonul rece care urmează.

Atlantic – See LNG Trade, un joint-venture între AKTOR, lider în construcţii şi infrastructură, şi DEPA, furnizorul de gaze controlat de statul grec, a semnat în noiembrie anul trecut un acord de vânzare-cumpărare pe 20 de ani cu producătorul american Venture Global.

Acordul prevede livrări anuale de minimum 500.000 de tone metrice de LNG, cu posibilitatea de majorare, iar mai multe companii româneşti şi-au exprimat interesul de principiu de a achiziţiona gaze americane revândute de compania mixtă.

Alexandros Exarchou a menţionat că, în calitate de singur non-politician prezent în panel, se simte obligat să răspundă la întrebări dificile pe care politicienii tind să le evite. El a subliniat că energia este cel mai important factor pentru viitorul Uniunii Europene şi pentru capacitatea acesteia de finanţare.

În opinia sa, Europa este insuficient pregătită pentru iarna următoare, deşi el provine dintr-o ţară care a trecut prin vremuri dificile.

„Am privilegiul de a fi singurul non-politician care vorbeşte în acest panel. Asta pentru că, uneori, în cazul chestiunilor celor mai importante, trebuie să răspundem la întrebări dificile pe care politicienii, din motive de înţeles, ar prefera să le evite. În momentul de faţă, în opinia mea, energia este cel mai important lucru pentru viitorul Uniunii Europene şi al capacităţii sale de finanţare. Mă tem că, pentru prima dată după mulţi ani, deşi sunt grec şi aparţin unei ţări care a supravieţuit trecând prin vremuri foarte dificile, sunt înspăimântat de ceea ce va fi iarna viitoare în Europa”, a afirmat Alexandros Exarchou.

CEO-ul AKTOR a criticat incapacitatea Uniunii Europene de a acţiona preventiv, considerând că blocul comunitar reacţionează constant doar după ce apar evenimente neaşteptate.

Exarchou a dat exemplul războiului din Ucraina şi al conflictului din Iran, subliniind că, în loc să dezbată legalitatea acestora, ar trebui să recunoască impactul real pe care îl au asupra pieţei energetice.

În consecinţă, el a avertizat că iarna viitoare preţurile la gaze naturale vor atinge niveluri fără precedent în Europa.

„Am obosit să-i tot văd pe europeni nefăcând altceva decât să reacţioneze la evenimente despre care ei cred că n-ar fi trebuit să se întâmple. Dar aceste lucruri chiar s-au întâmplat. Războiul din Ucraina s-a întâmplat. Războiul din Iran se întâmplă chiar acum. Şi, în loc să stăm să dezbatem dacă războaiele astea sunt sau nu legale, să ne ar trebui să ne asumăm faptul că ele există şi au un impact enorm în vieţile noastre. Iarna viitoare ne vom confrunta în Europa cu preţuri fără precedent la gaze naturale”, spune acesta.

Alexandros Exarchou a prezentat şi diferenţele actuale de preţuri, menţionând că, în SUA, la Henry Hub, cotaţia este de 5 euro/MWh, în timp ce în Olanda, pe hub-ul TTF, preţul ajunge la 65 euro/MWh.

CEO-ul AKTOR a declarat că şi-ar dori ca la finalul toamnei preţul TTF să scadă sub 85 euro/MWh.

El a pus sub semnul întrebării seriozitatea liderilor UE în legiferarea interdicţiei totale asupra gazelor ruseşti, explicând că oamenii de afaceri iau decizii de investiţie pe baza acestei legislaţii. Exarchou a arătat că, în prezent, volumele de LNG din SUA nu sunt suficiente pentru a asigura preţuri accesibile pentru Europa, iar unele state membre ezită să se angajeze în achiziţii pe termen lung sau să sprijine progresul Coridorului Vertical.

CEO-ul a concluzionat că ezitarea anumitor state membre de a se implica în achiziţii pe termen lung de LNG şi de a susţine Coridorul Vertical creează un risc major pentru securitatea energetică a Europei.

Șeful AKTOR a subliniat că, indiferent de capacitatea Rusiei de a furniza gaze şi de cererea crescută din China, Europa trebuie să se pregătească acum pentru a evita crize majore în iarna următoare.

„Aş fi fericit ca, la finalul toamnei, preţul TTF să fie mai mic de 85 euro/MWh. Şi am o întrebare pentru liderii UE: au fost serioşi când au legiferat interzicerea totală a gazelor ruseşti? Pentru că eu şi alţi oameni de afaceri luăm decizii de investiţie serioase pe baza acestei legislaţii. Iar dacă interdicţia este serioasă, întrebarea mea este: au fost asigurate volume suficiente de gaze din SUA, acum, în clipa în care vorbim, pentru ca Europa să poată trece peste iarnă la preţuri accesibile? Pentru că eu nu văd asta. Văd exact contrariul. Văd state membre care ezită să se angajeze să achiziţioneze LNG american. Văd state membre – unele, nu toate – care se opun nu doar progresului Coridorului Vertical, ci şi angajamentelor pe termen lung de achiziţie de LNG din SUA. Şi atunci vin şi întreb: Pe bune? Chiar şi după tot ce s-a întâmplat în Qatar, ca urmare a războiului? Şi chiar şi dacă ruşilor li s-ar permite să furnizeze în continuare, vor fi ei în stare să facă asta, dat fiind nivelul cererii din China?”, a mai spus astăzi, 31 martie, Alexandros Exarchou.

Potrivit descrierii oficiale de pe pagina de LinkedIn, grupul de companii AKTOR este un actor de prim plan pe piața din Europa de Sud-Est, valorificând 70 de ani de experiență pentru a implementa proiecte tehnice de anvergură și pentru a investi strategic în sectoare precum energia verde, imobiliarele, proiectele de concesiune, parteneriatele public-privat (PPP) și gestionarea integrată a facilităților.

AKTOR România este cea mai mare filială de construcții a grupului și este prezentă în țară de peste 20 de ani.

Compania a finalizat șase proiecte majore și are alte șapte în curs de desfășurare. Dintre acestea, reabilitarea liniei feroviare Brașov – Simeria (tronsonul Coșlariu – Sighișoara – subsecțiunile: 1. Brașov-Apata și 3. Cața-Sighișoara, precum și subsecțiunea 2. Apața – Cața) implică modernizarea unei părți vitale a Coridorului Paneuropean IV pentru traficul feroviar de mare viteză.

Cel mai recent proiect finalizat este Lotul 3 al Autostrăzii A0 Sud, un segment de aproape 18 kilometri care a îmbunătățit semnificativ fluxul de tranzit între regiunile vestice și estice ale României printr-o legătură directă între autostrăzile A1 și A2.