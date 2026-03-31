Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că gazul produs în România ar trebui utilizat în primul rând pentru consumul intern, în contextul actual marcat de război la graniță și de instabilitate în regiune.

Acesta a explicat că presiunea asupra securității energetice din Europa este în creștere și că dependența de o singură sursă de aprovizionare nu mai reprezintă o opțiune viabilă.

„Gazul românesc trebuie să fie folosit în primul rând pentru români. Avem un război la graniță, instabilitate în regiune și o presiune tot mai mare pe securitatea energetică din Europa”, a spus Ivan în cadrul reuniunii „The Economist – Romania Government Roundtable”, unde ministrul a prezentat mizele proiectului Coridorului Vertical de gaze.

Bogdan Ivan a arătat că proiectul Coridorului Vertical reprezintă o investiție strategică pentru securitatea energetică a regiunii, inițiată de România și dezvoltată împreună cu parteneri din Statele Unite, Bulgaria și Grecia.

Ministrul a explicat că gazul natural lichefiat este o componentă esențială pentru diversificarea surselor de aprovizionare și pentru creșterea siguranței energetice.

Potrivit acestuia, proiectul ar urma să asigure mai multe rute de aprovizionare, un nivel mai ridicat de siguranță și, în final, condiții mai bune de preț pentru energie.

„Coridorul Vertical este o investiție strategică în securitatea energetică a regiunii, inițiată de România și dezvoltată împreună cu partenerii noștri din SUA, Bulgaria și Grecia. Gazul natural lichefiat (LNG) este o componentă esențială pentru diversificare și securitate energetică. Pe scurt, vom avea mai multe rute de aprovizionare, mai multă siguranță și, cel mai important, prețuri mai bune la energie”, a declarat oficialul de la Energie.

Ministrul Energiei a subliniat că România este deja cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană și că acest avantaj trebuie valorificat în strategia energetică.

Bogdan Ivan a arătat că consolidarea relației cu Statele Unite este un element important în acest proces, în contextul dezvoltării proiectelor energetice comune.

În același timp, ministrul a precizat că a avut discuții cu ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg, cu ambasadorul SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, precum și cu parteneri din Bulgaria și reprezentanți ai mediului de afaceri implicați în proiecte energetice.

„România este deja cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană. Trebuie să mizăm pe avantajele noastre, iar consolidarea relației cu Statele Unite este fundamentală. În acest context, m-am reîntâlnit cu ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg, cu ambasadorul SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, cu parteneri din Bulgaria și cu reprezentanți ai mediului de business implicați direct în proiectele care vor face diferența”, a explicat ministrul.

Bogdan Ivan a subliniat că, într-un context în care conexiunile dintre state sunt la fel de importante ca resursele, România trebuie să fie implicată activ în deciziile strategice care vor influența viitorul energetic.

Acesta a arătat că participarea la astfel de reuniuni și parteneriate este esențială pentru poziționarea țării în proiectele care vor avea impact în anii următori.

„Într-o perioadă în care conexiunile dintre state contează la fel de mult ca resursele, România trebuie să fie prezentă acolo unde se iau deciziile care vor conta în anii următori”, a mai declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Coridorul Vertical reprezintă o inițiativă strategică de infrastructură care redefinește modul în care gazele naturale circulă pe continent, transformând radical harta energetică a regiunii.

Acesta funcționează ca un sistem integrat ce conectează rețelele de transport din Grecia, Bulgaria, România, Ungaria, Slovacia, Republica Moldova și Ucraina, permițând pentru prima dată un flux bidirecțional eficient pe axa Sud-Nord.

Proiectul se bazează pe utilizarea inteligentă a conductelor existente, precum gazoductul Transbalcanic, dar și pe construirea unor noi interconectări care să permită transportul unor volume mari de gaze dinspre terminalele de gaz natural lichefiat din Grecia și sursele din Azerbaijan către centrul Europei și depozitele strategice din Ucraina.

Prin acest coridor, regiunea își câștigă independența reală față de sursele de aprovizionare rusești, oferind acces direct la piețele globale de GNL și la resursele din bazinul caspic.

România ocupă o poziție centrală în acest angrenaj, devenind un pivot logistic esențial care nu doar că facilitează tranzitul de gaze către vecinii săi, dar își întărește și propria securitate energetică.

Pe lângă componenta de securitate, proiectul aduce beneficii economice majore prin taxele de tranzit și prin transformarea infrastructurii naționale într-un hub regional capabil să echilibreze cererea și oferta în momente de criză.

În esență, Coridorul Vertical transformă Europa de Sud-Est dintr-o zonă dependentă de importurile de la Est într-un coridor de tranzit vital, capabil să asigure aprovizionarea neîntreruptă pentru zeci de milioane de consumatori.