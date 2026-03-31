România se menține în rândul statelor membre ale Uniunii Europene cu cele mai reduse costuri ale forței de muncă, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat chiar astăzi, 31 martie.

Costul mediu orar în țara noastră este de 13,6 euro, sumă care include atât salariile angajaților, cât și contribuțiile sociale suportate de angajatori. Singura țară cu un nivel mai scăzut este Bulgaria, unde costul ajunge la 12 euro pe oră.

La polul opus, cele mai ridicate costuri sunt înregistrate în Luxemburg, unde angajatorii plătesc, în medie, 56,8 euro pe oră pentru forța de muncă. Diferențele dintre statele membre rămân semnificative, reflectând niveluri economice și de productivitate diferite.

În ansamblul Uniunii Europene, costurile medii orare ale forței de muncă au crescut în 2025 la 34,9 euro, comparativ cu 33,5 euro în anul precedent. În zona euro, media a ajuns la 38,2 euro, față de 36,8 euro în 2024, ceea ce indică o tendință generală de creștere.

Raportul evidențiază discrepanțe importante între statele membre. După România și Bulgaria, printre țările cu cele mai mici costuri se numără și Ungaria, cu 15,2 euro pe oră. În schimb, Danemarca și Olanda se situează în top, cu 51,7 euro și, respectiv, 47,9 euro pe oră.

Costurile forței de muncă sunt formate din două componente principale: salariile și indemnizațiile, respectiv costurile nesalariale, precum contribuțiile sociale ale angajatorilor. La nivelul UE, aceste costuri nesalariale reprezintă 24,8% din total, iar în zona euro 25,6%.

România se remarcă prin una dintre cele mai scăzute ponderi ale costurilor nesalariale, de doar 4,8%, alături de Lituania și Malta. La celălalt capăt al clasamentului se află Franța, Suedia și Slovacia, unde aceste costuri depășesc 28%, ajungând chiar la peste 32% în cazul Franței.

Iată și o diagramă care ilustrează mai clar valorile prezentate de Eurostat. Deși Islanda (59,3 €) și Norvegia (56,2 €) apar pe harta Biroului European de Statistică cu valori foarte mari, acestea nu au fost incluse în diagramă deoarece nu sunt state membre ale Uniunii Europene (fac parte din Spațiul Economic European).

Vă reamintim că, potrivit datelor prezentate de INS (Institutul Național de Statistică), câştigul salarial mediu brut a fost 9.220 lei în ianuarie 2026, cu 648 lei mai mic decât cel înregistrat în luna decembrie 2025, iar salarial mediu net a fost 5.518 lei, în scădere cu 396 lei față de luna decembrie 2025.

Venitul din prima lună din 2026 a scăzut ca urmare a acordării în lunile precedente de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru sărbătorile de iarnă, pentru performanțe deosebite sau al 13-lea salariu) , drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în activităţi de programare și activități de consultanță în tehnologia informaţiei (12801 lei) și în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului (11167 lei), iar cele mai mici în alte activităţi de servicii (2871 lei) și în activităţi de asistenţă socială, fără cazare (2948 lei).

Comparativ cu luna ianuarie a anului 2025, câştigul salarial mediu net a crescut, totuşi, cu 3,6%.