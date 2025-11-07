România își consolidează poziția pe harta energetică a Europei Centrale și de Est printr-un nou parteneriat transatlantic. Nova Power & Gas, Transgaz și compania elenă Atlantic-See LNG Trade au semnat un Memorandum de Înțelegere în cadrul Parteneriatului pentru Cooperare Transatlantică în domeniul Energiei 2025 (P-TEC 2025), eveniment desfășurat la Atena. Inițiativa reunește state din regiune, Statele Unite și instituții europene, având ca obiectiv creșterea securității energetice și diversificarea surselor de aprovizionare.

Potrivit documentului semnat, Nova Power & Gas va colabora cu partenerii săi naționali și regionali pentru a dezvolta soluții comune de aprovizionare cu gaze naturale lichefiate (LNG) provenite din Statele Unite. Acordul vizează extinderea infrastructurii de transport și stocare, dar și integrarea României în rețelele energetice transatlantice.

„Semnarea acestui memorandum este primul pas către asigurarea unui flux stabil și sigur de gaze naturale lichefiate (LNG) pentru regiunea noastră. Această colaborare poate fi extinsă prin construirea interconectorilor de energie electrică în tehnologie HVDC, magistrale de fibră optică și centre de date pentru AI, toate amplasate în lungul Coridorului Vertical de Gaze Naturale. Beneficiile proiectelor vor fi foarte mari în întreaga regiune”, a declarat Teofil Mureșan, președinte al Consiliului de Administrație și fondator al E-INFRA, grupul din care face parte Nova Power & Gas.

Memorandumul semnat la Atena este considerat un pas important în consolidarea Coridorului Vertical de Gaze Naturale, un proiect regional cu valoare strategică pentru interconectarea rețelelor de transport și pentru creșterea independenței energetice a Europei de Est.

Prin poziția sa geografică și infrastructura existentă – conducte, terminale și capacități de înmagazinare – România devine un punct-cheie de echilibrare și distribuție pentru fluxurile de gaze lichefiate dinspre SUA către regiune.

Acordul semnat între Nova Power & Gas, Transgaz și Atlantic-See LNG Trade se înscrie în direcția stabilită de P-TEC 2025, care urmărește întărirea legăturilor energetice dintre Europa și Statele Unite. Pe lângă componenta de gaze, proiectul are în vedere și dezvoltarea de interconectori electrici, magistrale de date și infrastructuri digitale asociate tranziției energetice și economiei bazate pe inovație.