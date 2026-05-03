SNTGN Transgaz, operatorul tehnic al sistemului național de transport al gazelor naturale din România, a anunțat intrarea într-o nouă etapă de dezvoltare accelerată. Sub conducerea directorului general Ion Sterian, compania și-a recalibrat obiectivele strategice, transformând infrastructura de transport dintr-o simplă rețea internă într-un instrument geopolitic esențial pentru stabilitatea energetică a întregii regiuni a Europei Centrale și de Est.

Această nouă viziune este fundamentată pe necesitatea integrării gazelor naturale provenite din perimetrele offshore de la Marea Neagră și a producției onshore de mare adâncime în fluxurile economice naționale și europene.

Investițiile masive planificate pentru următorul deceniu nu vizează doar securizarea consumului intern, ci și poziționarea României ca un hub energetic major, capabil să furnizeze securitate statelor vecine prin interconectări moderne și diversificarea surselor de aprovizionare.

Pilonul central al acestei transformări este noul Plan de Dezvoltare al Sistemului Național de Transport (PDSNT) pentru perioada 2026-2035. Documentul, aflat în prezent în dezbatere publică, reprezintă cel mai ambițios program de investiții derulat de companie în ultimele două decenii.

Strategia Transgaz pleacă de la premisa că resursele naturale ale României, indiferent de volumul lor, nu pot genera valoare economică sau avantaje diplomatice fără o infrastructură robustă.

„Infrastructura de transport este esenţială”, a subliniat Ion Sterian, punctând faptul că fără conducte performante și stații de comprimare moderne, gazele din Marea Neagră ar rămâne captive sub fundul mării.

Proiectele incluse în plan vizează crearea unor noi culoare de transport care să lege punctele de producție de marile piețe de consum, asigurând totodată conectarea României la coridoarele strategice Nord-Sud și Est-Vest. Această integrare în rețeaua europeană va permite țării noastre să joace un rol activ în reducerea dependenței regionale de o singură sursă de aprovizionare.

Lista investițiilor planificate începând cu anul 2026 este una impresionantă și vizează puncte nodale ale hărții energetice regionale. Printre cele mai importante proiecte se numără interconectarea cu sistemul de transport din Ucraina, pe direcția Gherăești–Siret, și creșterea semnificativă a capacității de transport către Republica Moldova.

Aceste demersuri sunt vitale pentru sprijinirea parcursului european al statelor vecine și pentru consolidarea solidarității energetice în bazinul Mării Negre.

Pe lângă extinderea rețelelor către exterior, Transgaz se concentrează pe modernizarea nodurilor interne.

Proiecte precum dezvoltarea unui terminal GNL (Gaze Naturale Lichefiate) la Marea Neagră, construcția unor conducte strategice (Isaccea–Șendreni, Onești–Coroi, Hațeg–Petrovaselo) și ridicarea unor noi stații de comprimare la Hațeg și Isaccea vor asigura o presiune optimă și o flexibilitate sporită a sistemului.

Aceste investiții vor permite preluarea unor volume mai mari de gaze, facilitând tranzitul internațional și alimentarea zonelor industriale emergente din România.

Un aspect revoluționar al noii strategii Transgaz îl reprezintă adaptarea infrastructurii pentru viitorul „verde”. Compania nu se limitează la transportul gazelor fosile, ci pregătește sistemul pentru mixul energetic al viitorului, care va include hidrogenul.

Modernizarea unor magistrale precum Isaccea-Jupa sau Giurgiu-Nădlac este gândită astfel încât acestea să poată transporta în siguranță gaze regenerabile și emisii reduse de carbon.

Dezvoltarea coridoarelor dedicate hidrogenului, cum sunt axele Giurgiu-Podișor-Bibești-Jupa-Nădlac și Marea Neagră-Podișor, marchează angajamentul Transgaz față de obiectivele de decarbonizare ale Uniunii Europene.

În prezent, grupul Transgaz gestionează peste 15.500 km de conducte pe teritoriul României și al Republicii Moldova, operând printr-o structură complexă de cinci companii. Cu o rețea de peste 14.000 km în România și 1.670 km în Republica Moldova, Transgaz se afirmă deja ca un operator regional de forță, pregătit să susțină transformarea energetică a continentului.