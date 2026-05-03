Noul act normativ introduce un sistem unitar de reglementare, care diferențiază clar între șederile de scurtă durată și cele de lungă durată. Astfel, persoanele care se află în țară pentru o perioadă de până la 90 de zile vor intra într-un regim distinct față de cele care depășesc acest interval.

În același timp, legislația adaptează regimul juridic în funcție de scopul prezenței în țară. Sunt vizate mai multe categorii, inclusiv cei care vin pentru muncă, studii, cercetare, investiții, schimburi educaționale, voluntariat sau reîntregirea familiei. Prin această abordare, autoritățile încearcă să răspundă mai eficient realităților din piață și nevoilor economice.

Un element central al noii legi este stimularea atragerii de specialiști și investitori din afara Uniunii Europene. Autoritățile își propun să creeze un cadru mai accesibil pentru antreprenori, lucrători sezonieri și persoane cu înaltă calificare, în special în domeniile în care există deficit de personal.

Legea introduce concepte juridice moderne, utilizate deja la nivel european, precum „lucrător sezonier”, „lucrător transferat intracorporativ (ICT)” sau „au pair”. Aceste noțiuni permit o mai bună reglementare a diferitelor forme de muncă și contribuie la integrarea legislației locale în standardele UE.

Pentru a preveni exploatarea și concurența neloială pe piața muncii, legea stabilește obligații clare pentru angajatori. Aceștia trebuie să ofere cetățenilor străini salarii cel puțin egale cu cele acordate angajaților moldoveni pentru activități similare.

Această prevedere are rolul de a elimina practicile abuzive și de a asigura un tratament echitabil pentru toți lucrătorii, indiferent de proveniență.

O schimbare majoră adusă de noua legislație este introducerea unui document unic pentru toți cetățenii străini care locuiesc legal în țară.

Acesta, denumit „Cartea de rezidență”, va fi emis indiferent de scopul șederii și va înlocui sistemul fragmentat de până acum. Măsura are ca obiectiv simplificarea procedurilor administrative și crearea unei evidențe unitare.

Legea stabilește și un set de condiții obligatorii pentru acordarea dreptului de ședere. Solicitanții trebuie să demonstreze că dispun de mijloace financiare suficiente pentru întreținere, că au o locuință și că pot justifica scopul prezenței în țară prin documente oficiale.

În plus, sunt introduse mecanisme de evaluare a riscurilor legate de securitatea națională, ordinea publică și sănătatea publică. Autoritățile vor avea astfel instrumente mai eficiente pentru a preveni situațiile care pot afecta stabilitatea statului.

Pentru persoanele care nu respectă regimul de ședere, legea prevede proceduri clare de îndepărtare de pe teritoriul țării.

Actul normativ include și prevederi dedicate locuitorilor din regiunea transnistreană. Acestea vizează stabilirea unor condiții speciale de documentare, menite să asigure evidența corectă a persoanelor și aplicarea uniformă a legislației pe întreg teritoriul.

Măsura vine în contextul necesității de a reduce diferențele administrative și de a consolida controlul statului în această zonă.

Noua lege va intra în vigoare în iunie 2027.

Până atunci, autoritățile vor avea la dispoziție o perioadă de tranziție pentru a ajusta cadrul normativ și procedurile administrative la noile cerințe, inclusiv la cele impuse de Uniunea Europeană în domeniul migrației.

Potrivit statisticilor oficiale, în prezent, în Republica Moldova locuiesc peste 21.500 de cetățeni străini și apatrizi, proveniți din aproximativ 130 de state.

Dintre aceștia, aproximativ 5.600 beneficiază de drept de ședere permanentă, iar circa 16.000 au ședere temporară. Aceste cifre evidențiază importanța unui cadru legislativ clar și eficient, care să gestioneze fluxurile de persoane și să susțină dezvoltarea economică.

Noua legislație reprezintă un pas important în modernizarea politicilor de migrație din Republica Moldova. Prin introducerea unor reguli clare, a unor mecanisme de control mai eficiente și a unor facilități pentru investitori și lucrători, autoritățile încearcă să creeze un echilibru între deschiderea economică și protejarea intereselor naționale.

Impactul real al acestor măsuri va depinde însă de modul în care vor fi implementate și de capacitatea instituțiilor de a gestiona noile proceduri într-un mod eficient și transparent.