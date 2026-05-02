Potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie, valabilă până pe 9 mai 2026, vremea va rămâne mult mai rece decât normalul perioadei, în special în sudul, estul și local în centrul țării.

În intervalul 2 mai, ora 9:00 – 3 mai, ora 9:00, regiunile extracarpatice vor resimți cel mai puternic acest episod rece, în timp ce în vestul țării temperaturile vor crește ușor față de ziua precedentă.

Pe parcursul zilei, cerul va avea înnorări temporare, iar ploile vor apărea pe arii relativ extinse în Moldova, Dobrogea, Muntenia și Oltenia, dar și local în Transilvania. În special în sud, izolat, vor fi descărcări electrice, căderi de grindină sau măzăriche, iar cantitățile de apă pot ajunge la 10–15 litri pe metru pătrat.

În zonele montane, în Carpații Orientali și Meridionali, la altitudini de peste 1.400 de metri, precipitațiile vor fi mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare.

Noaptea, cerul va deveni variabil, dar temperaturile vor scădea semnificativ. Vântul va sufla moderat, cu intensificări în zona montană înaltă și local în est și sud, unde rafalele vor atinge 40–50 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 7 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade în vestul țării. Minimele vor coborî între -2 și 8 grade, însă în depresiuni se pot atinge valori de până la -8 grade.

În aceste condiții, local în Transilvania și izolat în Moldova, Muntenia și Maramureș se va produce brumă, fenomen care poate afecta culturile agricole.

În Capitală, valorile termice vor fi mult sub mediile multianuale pentru această perioadă.

Pe parcursul zilei vor fi înnorări, mai ales spre prânz și seara, când sunt așteptate averse, intensificări de scurtă durată ale vântului și posibil descărcări electrice.

Noaptea, cerul va deveni variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă va fi de aproximativ 11 grade Celsius, iar cea minimă se va situa între 1 și 4 grade.

În intervalul 3 mai, ora 9:00 – 4 mai, ora 9:00, temperaturile vor crește ușor în regiunile extracarpatice, însă în restul țării vor rămâne apropiate de cele din ziua precedentă.

Cerul va fi variabil, cu perioade mai mult senine în vest și nord-vest. În sud-est vor fi condiții pentru ploi slabe de scurtă durată, mai ales în a doua parte a zilei.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sud-est, unde rafalele pot ajunge la 40–45 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 20 de grade, iar cele minime între -1 și 9 grade, cu valori mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, până la -4 grade.

Spre finalul intervalului, izolat, va apărea din nou bruma, în special în sudul și estul Transilvaniei.

În București, temperaturile vor crește ușor, dar vor rămâne sub normalul perioadei. Maxima va ajunge la 15–16 grade, iar minima la 5–6 grade.

Intervalul 4 mai, ora 9:00 – 5 mai, ora 9:00 aduce o încălzire generalizată.

În jumătatea estică a țării vor fi condiții pentru ploi slabe, în timp ce în rest cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în sud-est.

Temperaturile maxime vor varia între 15 și 23 de grade, iar minimele între 0 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 13 grade în Dealurile de Vest.

În Capitală, vremea va deveni mai apropiată de normal: maxima va ajunge la 19 grade, iar minima la 6–8 grade.

În intervalul 5 mai, ora 9:00 – 6 mai, ora 9:00, vremea va deveni caldă și în general frumoasă în cea mai mare parte a țării.

Cerul va fi variabil, iar după-amiaza vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată în zona montană. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperaturile maxime vor ajunge, în general, între 20 și 27 de grade, cu valori mai scăzute pe litoral, de 14–15 grade. Minimele vor varia între 2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 15 grade în Dealurile de Vest.

Izolat, în cursul dimineții sau nopții, vor fi condiții de ceață.

În București, temperatura maximă va urca la 21–22 de grade, iar minima va fi de 8–9 grade.

Pentru intervalul 6 mai, ora 9:00 – 9 mai, ora 9:00, meteorologii anunță o continuare a procesului de încălzire, cu valori termice peste media perioadei.

Cu toate acestea, probabilitatea de precipitații va crește din a doua parte a intervalului, în special în jumătatea de nord a țării.

Și în București, vremea va deveni caldă, însă spre finalul perioadei vor crește șansele de ploi.