Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), prognozele pentru o perioadă de patru săptămâni sunt realizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF).

Aceste estimări indică media săptămânală a abaterilor de temperatură și precipitații raportate la intervalul de referință 2006–2025.

Totodată, specialiștii precizează că fenomenele meteorologice extreme, cu durată scurtă de manifestare, nu pot fi anticipate prin acest tip de prognoză.

Săptămâna 4–11 mai

Valorile termice sunt estimate să fie ușor peste normal în regiunile vestice, nord-vestice și centrale, în timp ce în restul țării vor rămâne apropiate de mediile obișnuite ale perioadei.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea sunt prognozate ca fiind, în general, deficitare în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 11–18 mai

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât normalul perioadei în vest, sud-vest și local în centrul țării, iar în celelalte regiuni se vor menține în jurul valorilor obișnuite.

Cantitățile de precipitații vor fi peste normal în nord-vest, în timp ce în restul teritoriului vor fi apropiate de mediile specifice intervalului.

Săptămâna 18–25 mai

Temperatura aerului va fi, în general, apropiată de valorile normale pentru această perioadă, cu posibile ușoare creșteri în sud-vestul țării.

Regimul de precipitații este estimat să se încadreze în jurul normalului la nivel național.

Săptămâna 25 mai – 1 iunie

Mediile termice vor fi ușor peste cele specifice perioadei în regiunile vestice, sud-vestice și centrale, în timp ce în restul țării vor fi apropiate de valorile normale.

Precipitațiile vor fi ușor deficitare în vest și nord-vest, iar în celelalte regiuni se vor situa în jurul mediilor obișnuite pentru acest interval.

Prima zi de mai aduce o vreme neobișnuit de rece pentru această perioadă, cu ploi slabe în sud și est și chiar lapoviță și ninsoare la munte. Temperaturile rămân scăzute la nivel național, cu valori de 8–9 grade în estul Transilvaniei și nordul Moldovei și cel mult 17 grade în Crișana și Banat.

Dobrogea și Bărăgan

În Dobrogea și Bărăgan vremea este schimbătoare, cu ploi slabe izolate și vânt destul de puternic. Pe litoral, rafalele pot ajunge la 40–45 km/h, iar temperaturile nu depășesc 13 grade, mult sub normalul perioadei.

Moldova și nordul Munteniei

Și în sudul Moldovei și nordul Munteniei se menține o vreme rece, cu maxime de 12–13 grade, specifice mai degrabă lunii martie. Cerul se mai înseninează temporar, dar vântul se intensifică, iar local apar ploi slabe. În nordul Moldovei și Bucovina sunt posibile precipitații, iar la munte persistă lapovița și ninsoarea.

Transilvania și vestul țării

În Transilvania, dimineața aduce temperaturi negative în depresiuni, iar la amiază valorile nu trec de 14–16 grade. Cerul este variabil, cu ploi slabe la munte. În vestul țării se ating cele mai ridicate temperaturi, în jur de 17 grade, dar vremea rămâne rece pentru început de mai.

Oltenia și sudul țării

În Oltenia apar înnorări și ploi de scurtă durată, alternate cu perioade însorite. Temperaturile cresc ușor față de ziua precedentă, dar rămân sub valorile normale. În sudul țării vremea se mai îmbunătățește treptat, cu ploi izolate mai ales noaptea.

Vremea în București

În Capitală, vremea devine ușor mai blândă, cu soare printre nori și o maximă de aproximativ 14 grade, față de cele 22 de grade obișnuite pentru această perioadă. Sâmbătă rămâne rece și instabilă, cu ploi slabe și vânt de până la 40 km/h. Duminică se încălzește ușor, iar luni vremea devine mai plăcută, cu maxime de 20–21 de grade.

La munte, vremea este deosebit de rece, cu precipitații mixte și ninsori la altitudini mari. Sâmbătă se mențin condițiile de iarnă, în special în Carpați, iar duminică apar primele semne de încălzire. De luni, vremea devine mai stabilă și mai apropiată de normal.

Vremea la mare

Pe litoral, debutul lunii mai aduce temperaturi foarte scăzute, de cel mult 12–13 grade, vânt puternic și ploi trecătoare. Sâmbătă rămâne rece și închis, iar duminică se încălzește ușor, până la 15 grade. Luni vremea devine mai bună, cu soare și temperaturi de până la 18 grade, însă vântul continuă să fie activ, iar apa mării rămâne rece.