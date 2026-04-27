Cum va fi vremea de 1 Mai? Șefa ANM, Elena Mateescu, a anunțat la România TV că la începutul lunii mai este posibil să fie mai frig decât în mod normal, mai ales în Moldova, Dobrogea, Muntenia și Oltenia. Un ciclon polar ar putea strica planurile românilor pentru minivacanța de 1 Mai, vremea se va răci și va deveni instabilă.

Ea a spus că temperaturile maxime vor scădea mult, ajungând în unele zone chiar la 10 grade Celsius, în timp ce în weekendul anterior au fost și 26 de grade. În general, maximele ar urma să fie între 10 și 15 grade, iar în Banat ar putea fi puțin mai cald, până la 17–18 grade. De asemenea, există șanse să apară ploi izolate în unele locuri. Totuși, până marți vremea va rămâne relativ plăcută, cu temperaturi între 9 și 20 de grade.

De la mijlocul săptămânii, meteorologii ANM au anunțat că temperaturile vor scădea din nou: în sud vor fi apropiate de normalul perioadei, iar în nord vor fi cele mai scăzute valori, de maximum 10–12 grade.

Vremea va rămâne schimbătoare în următoarele două săptămâni. Vor exista perioade mai reci, mai ales noaptea, dar și zile mai calde, când temperaturile pot ajunge sau chiar depăși 22–23 de grade în unele regiuni. Spre finalul lunii aprilie și începutul lunii mai sunt așteptate și ploi slabe, potrivit prognozei ANM.

În Banat, la început, temperaturile vor crește ușor până la 21–22 de grade, apoi vor scădea sub normal, ajungând la 14–16 grade la final de aprilie și început de mai. După 3 mai, vremea se va încălzi treptat, cu maxime de până la 23–24 de grade. Nopțile vor fi reci la început, dar apoi vor deveni mai blânde. Ploi slabe pot apărea pe 30 aprilie și din nou între 5 și 10 mai.

În Crișana, temperaturile vor crește la început, apoi vor scădea la 14–15 grade la final de aprilie. Din 2 mai, vremea se încălzește treptat, ajungând la 23–24 de grade spre 8–10 mai. Nopțile vor fi reci la început, dar se vor încălzi treptat. Ploi izolate pot apărea la final de aprilie și mai des după 5 mai.

În Dobrogea, după o perioadă cu 14–16 grade, temperaturile vor scădea la 11–12 grade la final de aprilie și început de mai. Din 4 mai, vremea se va încălzi treptat, ajungând la 19–20 de grade. Ploi slabe pot apărea aproape zilnic după 30 aprilie.

În Maramureș, temperaturile vor urca inițial, apoi vor scădea la 12–14 grade la final de aprilie. Din 3 mai, va urma o încălzire treptată, cu maxime de până la 21–22 de grade. Nopțile vor fi reci la început, dar apoi se vor mai încălzi. Ploi slabe pot apărea în jurul datei de 1 mai și mai frecvent după 5 mai.

În Moldova, temperaturile vor scădea la 10–11 grade la final de aprilie, apoi vor crește treptat până la 20 de grade spre 7–10 mai. Nopțile vor fi reci la început, dar se vor încălzi treptat. Ploi slabe pot apărea local după 30 aprilie.

În Muntenia, după o scădere la 11–13 grade, vremea se va încălzi din 4 mai, ajungând la 22–23 de grade. Nopțile vor fi reci la început, apoi mai blânde. Ploi slabe sunt posibile aproape zilnic după 30 aprilie.

În Oltenia, temperaturile vor scădea la 13–14 grade la final de aprilie, apoi vor crește treptat până la 23–24 de grade spre 7–10 mai. Nopțile vor fi reci la început, dar apoi se vor încălzi. Ploi slabe pot apărea la final de aprilie și început de mai.

În Transilvania, temperaturile vor scădea la 10–12 grade, apoi vor crește treptat până la 20–22 de grade. Nopțile vor fi reci la început, dar se vor încălzi treptat. Ploi slabe sunt posibile local după 30 aprilie.

La munte, vremea va fi schimbătoare în următoarele zile. La început, temperaturile maxime vor crește ușor, de la 7–8 grade pe 27 aprilie la aproximativ 10 grade pe 28 aprilie. După aceea, va urma o răcire, iar între 30 aprilie și 2 mai maximele vor scădea la 2–3 grade. Din 3 mai, vremea va începe să se încălzească treptat, iar temperaturile diurne vor crește de la aproximativ 4 grade până la 11–12 grade spre 8–10 mai. Nopțile vor fi reci până în jurul datei de 4 mai, cu temperaturi între -4 și -2 grade.

Doar în noaptea de 29 aprilie valorile vor fi puțin mai ridicate, între -1 și 0 grade, iar apoi vor crește treptat până la 4–6 grade. Vor apărea și precipitații slabe între 30 aprilie și 3 mai. La altitudini de peste 1.700 de metri acestea vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare, iar mai jos vor fi în special ploi. De asemenea, între 4 și 10 mai există în continuare șanse destul de mari de ploi trecătoare.

Între 28 aprilie – 4 mai, vremea va fi, în general, mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă, în aproape toate regiunile agricole. Temperaturile medii din timpul zilei vor fi cuprinse între 3 și 16°C, fiind mai scăzute decât normalul cu 1 până la 6 grade.

Temperaturile maxime vor varia între 8 și 22°C la nivelul întregii țări, iar cele minime vor fi între -3 și 9°C. În zonele depresionare, valorile pot coborî mai mult, favorizând apariția brumei.

Temperatura solului, la adâncimea de 5 cm, va fi între 5 și 15°C, ceea ce permite desfășurarea lucrărilor de semănat și dezvoltarea normală a culturilor, mai ales pentru cele de primăvară semănate la timp.

Sunt așteptate ploi locale, în general slabe, uneori însoțite de vânt mai puternic. Izolat, cantitățile de apă pot depăși 10–15 l/mp.

Rezerva de apă în sol (0–100 cm) pentru grâul de toamnă va fi, în general, bună sau apropiată de optim în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei și pe arii restrânse din alte regiuni. În schimb, în Maramureș și pe suprafețe mai extinse din Banat, Crișana și Transilvania, precum și local în Moldova, se vor înregistra deficite de apă (secetă moderată sau chiar puternică).

În stratul superficial al solului (0–20 cm), umiditatea va fi în general suficientă pentru lucrările agricole, dar vor exista zone cu deficit de apă, în special în Maramureș, Banat și pe arii extinse din Crișana și Transilvania.

Per ansamblu, culturile se vor dezvolta normal, mai ales acolo unde solul are suficientă apă. Plantele vor avea, în general, o dezvoltare bună sau medie, însă culturile semănate târziu sau afectate de secetă vor avea o evoluție mai slabă.

* Grâul și orzul de toamnă se află în faze de înfrățire și alungire a paiului, iar izolat poate începe înspicarea.

* Rapița continuă înflorirea în sud, vest și sud-est, iar în restul țării trece prin faze de creștere și formare a inflorescențelor.

* Pomii fructiferi sunt în faze de creștere, înflorire și formare a rodului.

* Vița-de-vie parcurge fazele de înmugurire și creștere a frunzelor, mai ales la soiurile timpurii.

* Sfecla de zahăr și cartoful sunt în faze timpurii (germinare și răsărire), iar lucrările de plantare continuă.

* Porumbul și floarea-soarelui sunt în faze de germinare și răsărire, iar semănatul continuă pe suprafețe tot mai mari.

Lucrările agricole de primăvară se pot desfășura, în general, în condiții bune.

Recomandările ANM pentru fermieri vizează, în primul rând, verificarea culturilor de primăvară, pentru a observa dacă au răsărit corespunzător și dacă dezvoltarea lor este uniformă.

De asemenea, este importantă fertilizarea culturilor de toamnă, acolo unde este necesar, pentru a susține creșterea și productivitatea acestora. În același timp, se recomandă continuarea lucrărilor de pregătire a terenului și a semănatului pentru culturile de primăvară, acolo unde acestea nu au fost finalizate.

Nu în ultimul rând, fermierii trebuie să acorde atenție lucrărilor de întreținere, precum combaterea buruienilor și aplicarea tratamentelor împotriva bolilor și dăunătorilor, atât la culturile de câmp, cât și în vii și livezi.