Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a anunțat că fenomenele meteorologice severe vor persista în România până joi dimineață. Într-o intervenție la Digi24, aceasta a explicat cauzele intensificării furtunilor din ultimele zile și a evidențiat importanța monitorizării continue a evoluției meteorologice. Regiunile afectate includ zone extinse din estul și sud-estul țării, iar codurile de avertizare rămân în vigoare până cel puțin la ora 22:00.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări de cod galben și portocaliu valabile până miercuri seara. Sunt vizate în special zonele din estul țării, unde se manifestă instabilitate atmosferică accentuată.

Conform Elenei Mateescu, fenomenele de tip vijelie pot atinge intensități ridicate, iar cantitățile de apă acumulate pe intervale scurte pot fi semnificative.

Fenomenele prognozate includ rafale de vânt ce pot depăși 70-90 km/h, ploi torențiale și descărcări electrice frecvente.

Cauza principală a acestor manifestări extreme o reprezintă schimbarea bruscă a maselor de aer. Potrivit Elenei Mateescu, atunci când aerul cald este înlocuit de o masă de aer mai rece, pot apărea dezechilibre atmosferice majore. Acestea generează instabilitate accentuată și duc la apariția furtunilor de mare intensitate.

Din acest motiv, regiunile aflate sub incidența codurilor de avertizare trebuie supravegheate atent. Evoluția rapidă a acestor fenomene necesită o reacție promptă din partea autorităților și a populației.

Pe fondul dinamicii crescute a fenomenelor meteo, ANM aplică avertizări de tip nowcasting pentru unele regiuni. Aceste alerte rapide vizează modificările bruște ale vremii și permit o intervenție eficientă în zonele de risc. Județul Prahova este unul dintre exemplele unde s-a aplicat acest sistem.

„Pentru Prahova, sub cod galben general, s-a intervenit cu avertizare de tip nowcasting, având în vedere dinamica explozivă a fenomenelor de acest fel specifice, dacă luăm în considerare perioada în care ne aflăm”, a precizat Elena Mateescu.

Similar, alte județe din sud și est, precum Constanța, Călărași sau Ialomița, se află sub avertizare de cod portocaliu. Situația meteorologică impune o atenție sporită și adaptarea rapidă la condițiile în schimbare.

Pe lângă regiunile menționate, și alte județe se confruntă cu vreme severă. În Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu sunt semnalate rafale de vânt între 50 și 70 km/h. De asemenea, instabilitatea atmosferică persistă în Muntenia, Dobrogea continentală, Moldova, Transilvania, sudul Banatului, Maramureș și în zona montană.

Specialiștii monitorizează constant evoluția sistemelor atmosferice. În condițiile actuale, schimbările bruște de temperatură pot duce la apariția unor episoade meteo extreme în scurt timp.

Un alt factor de risc îl reprezintă intensificarea vântului în zonele afectate. Datele înregistrate în ultimele zile indică rafale care au depășit chiar și 110 km/h. Aceste viteze ridicate pot produce pagube materiale și pun în pericol siguranța populației.

„Și sub incidența contextului anterior, când ieri, în partea de vest a țării am avut o atenționare meteologică de cod roșu, am înregistrat viteze care au depășit 100-110 km/h și și acum, în acest context, în care masa de rece înlocuiește masa de aer foarte cald preexistentă”, a menționat Elena Mateescu.