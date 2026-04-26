Cerul va fi predominant senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare pe arii restrânse în estul și sud-estul țării, unde rafalele pot atinge 40–45 km/h. În zonele montane înalte, în special în Carpații Orientali și Carpații Meridionali, vântul va avea rafale de 60–70 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 19 grade, iar minimele între -7 și 9 grade. Noaptea se va forma brumă local în nord și centru, dar și pe arii restrânse în zonele depresionare și subcarpatice din restul teritoriului.

Marți, valorile termice diurne vor crește ușor și se vor apropia de normalul perioadei în majoritatea regiunilor, cu excepția nordului și nord-estului, unde vor rămâne sub mediile climatologice. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza și seara în zonele montane și submontane ale Carpaților Meridionali și Orientali, unde izolat sunt posibile averse slabe. Noaptea, nebulozitatea va crește în jumătatea sudică a țării, unde pe arii restrânse va ploua slab, iar la altitudini de peste 2000 m vor fi precipitații mixte.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale în zona montană înaltă și temporar în sud-estul țării. Temperaturile maxime vor fi, în general, între 14 și 22 de grade, iar minimele între -1 și 9 grade.

De miercuri, valorile de temperatură vor scădea în toată țara, urmând să se situeze sub mediile multianuale specifice perioadei, potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie. Cerul va avea înnorări temporare în vest și nord-vest și va fi mai mult noros în restul teritoriului.

Sunt prognozate ploi în sudul și estul țării, local în centru și izolat în celelalte regiuni. La munte, iar spre finalul intervalului posibil și în depresiunile din estul Transilvaniei, vor apărea precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe crestele montane, precum și în nord-vest și sud-est. Temperaturile maxime vor fi între 10 și 18 grade, iar minimele între 0 și 9 grade.

Joi, răcirea va continua, cerul va rămâne mai mult noros și vor fi ploi local în centrul, sudul și estul țării, iar izolat și în rest. La munte sunt așteptate precipitații mixte, în timp ce vântul va avea intensificări temporare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 și 17 grade, iar minimele între -4 și 6 grade.

În minivacanța de 1 Mai, valorile termice se vor menține în general sub mediile climatologice, cu averse temporare mai ales în regiunile extracarpatice, iar la munte vor predomina precipitațiile mixte, precizează meteorologii.