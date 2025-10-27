Începând cu acest an, Primăria Brașov renunță la tradiționalele focuri de artificii din Piața Sfatului, preferând să le înlocuiască cu spectacole de lumini realizate prin lasere.

Luni, Primăria Brașov a anunțat că primarul George Scripcaru a luat această hotărâre pentru a proteja animalele de companie.

George Scripcaru a declarat că, pentru a proteja animalele de companie de stresul provocat de artificiile de Anul Nou, Primăria Brașov a decis să renunțe, începând din acest an, la focul de artificii din Piața Sfatului, sperând ca inițiativa să fie urmată și de cât mai mulți brașoveni.

„Toţi iubim animalele de companie, fie că avem un căţel, o pisică sau un canar acasă, fie că doar le vedem la prieteni sau la rude. Din păcate, fiecare sfârşit de an este pentru aceste animale un adevărat coşmar, în special în noaptea de revelion, când zeci şi sute de artificii explodează în tot oraşul. Noi, cei care avem un animal acasă, ştim că trebuie să ne luăm toate măsurile ca acestea, din cauza fricii, să nu fugă şi să se piardă. Auzim tot mai des cum dimineaţa noului an este doar o căutare pentru recuperarea câinelui sau pisicii pierdute din cauza artificiilor. Pentru a-i proteja pe prietenii noştri necuvântători am luat decizia ca, din acest an, primăria să nu mai organizeze focul de artificii din Piaţa Sfatului”, a declarat George Scripcaru, care a menţionat că speră ca exemplul Primăriei să fie urmat de cât mai mulţi braşoveni.

Potrivit Primăriei Brașov, cercetările indică faptul că artificiile pot provoca animalelor, atât de companie, cât și sălbatice, efecte dăunătoare, precum stres intens, panică, pierderea auzului, răni sau chiar deces.

Brașovul urmează exemplul altor orașe din țară, precum Cluj-Napoca și Iași, care în ultimii ani au renunțat, de asemenea, la artificiile de Anul Nou.

Câinii și pisicile au un auz mult mai sensibil decât al oamenilor, iar zgomotele bruște și puternice pot declanșa reacții de panică. Acestea pot include tremurături, salivare excesivă, respirație rapidă, dorința de a se ascunde sau chiar comportamente agresive.

În cazuri extreme, animalele pot suferi atacuri de panică, pot fugi în fața vehiculelor sau pot dezvolta traume psihologice persistente.

Artificiile afectează și fauna sălbatică. Păsările, de exemplu, pot abandona cuiburile din cauza zgomotelor puternice, ceea ce pune în pericol viața puilor lor. De asemenea, animalele sălbatice pot suferi de stres sever, pot dezvolta comportamente de panică sau pot suferi răni fizice din cauza șocului provocat de artificii.