Victor Ciutacu a postat pe Facebook un mesaj prin care își exprimă recunoștința față de salvatorii care au salvat pisica blocată pe pervazul imobilului din Rahova afectat de explozie. Respectând promisiunea făcută anterior în emisiunea „Punctul Culminant”, el i-a desemnat pe aceștia drept „oamenii zilei” pentru curajul și omenia de care au dat dovadă.

„Am promis public, la Punctul culminant, că, dacă pisicul de pe pervazul de la etajul 8 al blocului care a explodat în Rahova va și scos în viață de acolo, voi declara salvatorii lui drept oamenii zilei. Uite că s-a întâmplat! Imaginile mi-au înseninat ziua asta mohorâtă. Nu am emisiune azi, dar mă voi ține de cuvânt. Mi-ar plăcea să-i cunosc pe cei care au făcut asta, criminaliști, pompieri, orice or fi ei. Să le strâng mâna și să le mulțumesc că, într-o lume tot mai hidoasă, au rămas oameni…”, a scris Victor Ciutacu.

Blocul afectat de explozie a rămas izolat cu garduri și este supravegheat permanent de jandarmi și polițiști. Interdicția impusă de Inspectoratul de Stat în Construcții rămâne valabilă, cel mai probabil până la demolarea scării afectate. În urma deflagrației, unii proprietari și-au pierdut animalele de companie, însă pisica prinsă la etajul 8 a fost salvată la mai bine de o săptămână de la incident.

În ultimele zile, au fost observate cuști cu papagali, iar mai multe pisici și câini au fost evacuați din clădire. Animalele salvate au fost fie preluate de autorități, fie returnate proprietarilor.

Ancheta privind explozia continuă și se estimează că va dura încă o perioadă.

Distrigaz a anunțat că sâmbătă a început reluarea treptată a furnizării gazelor naturale pentru clienții din zona Calea Rahovei, după verificarea rețelei de distribuție de către echipele companiei, pentru cei care îndeplinesc condițiile tehnice și de siguranță.

Conform Biroului de Presă Distrigaz Sud, echipele au ajuns la toți cei 451 de clienți programați pentru reluarea alimentării. Dintre aceștia, 174 de clienți au primit gazul înapoi, în timp ce pentru 225 de clienți furnizarea a rămas întreruptă, din cauza detectării unor pierderi de gaze pe instalațiile individuale sau comune. De asemenea, 52 de clienți nu au fost găsiți acasă, astfel că reluarea furnizării nu a putut fi realizată.

Clienţilor pentru care nu s-a reuşit reluarea alimentării cu gaze naturale, din motivele mai sus amintite, Distrigaz Sud le recomandă următoarele:

• Dacă la instalaţia de utilizare individuală sau comună au fost detectate pierderi de gaze, clienţii trebuie să contacteze un operator economic autorizat de A.N.R.E. pentru a remedia neconformităţile şi a realiza revizia instalaţiei de utilizare, pentru ca reluarea alimentării cu gaze naturale să se facă în condiţii de siguranţă;

• În situaţia în care clienţii nu au fost acasă, pentru ca alimentarea cu gaze naturale să poată fi reluată, aceştia trebuie să apeleze Centrul de Apeluri şi Depanaj Urgenţe Gaze al Distrigaz Sud Reţele, care este disponibil non-stop la numerele de telefon 021 9281, 031 9031, 0800 877 778, iar echipele deja prezente în teren vor trata cu prioritate toate solicitările.

Programul de reluare a alimentării cu gaze naturale continuă duminică, 26 octombrie, în intervalul 10:00 – 20:00. Astfel, alimentarea cu gaze naturale se va relua pentru clienţii care îndeplinesc condiţiile tehnice şi de siguranţă, aflaţi în imobilele din:

• Strada Dunavăţ nr. 14, bl. 61A, scara B şi nr. 16, bl. 60A.

• Strada Malcoci nr. 2B; nr. 21, bl. 40, scările 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, şi 8; nr. 24, bl. 39, scările 1, 2, 3, 4, 5 şi 6; nr. 26, bl. 38, scările A, B, C, D, E şi F.

• Strada Pecineaga nr. 65 şi nr. 69;

• Strada Pricopani nr. 1, bl. 33; nr. 2; bl. 11, scările A şi B; nr. 3, bl. 13, scările A şi B; nr. 4, bl. 12, scările A şi B; nr. 5, bl. 14, scările A şi B; nr. 6, bl. 16, sc. B; nr. 6A, bl. 17, scările A şi B; nr. 7, bl. 7, scările 1 şi 2; nr. 10, bl. 19, scările 1 şi 2; nr. 12, bl. 20, scările A şi B, nr. 16; nr. 18, bl. 34; nr. 20, bl. 35 şi nr. 22, bl. 26.

• Strada Sălaj nr. 1, scările A şi B; nr. 3; nr. 3A; nr. 5, bl. Z10, scările A şi B; nr. 7, bl. Z5, scările A şi B; nr. 8, bl. 41, scările A, B, C şi D; nr. 9, bl. Z4, scările A şi B; nr. 10, bl. 37, scările A, B şi C; nr. 11, bl. 62, scara A; nr. 11, bl. 62B, scara 2; nr. 13. Sc. 62A, scara 1; nr. 17; nr. 19; nr. 138, bl. 48, scările 1, 2, 3, 4, 5 şi 6; nr. 140, bl. 47, scările A, B, C, D şi E;

• Strada Vicina nr. 25A; nr. 25C; nr. 27; 27A, nr. 29; nr. 33, bl. 6, scările A şi B.

„Avem rugămintea ca, în intervalul orar 10:00 – 20:00, clienţii de la imobilele mai sus-amintite să asigure accesul reprezentanţilor Distrigaz Sud Reţele în vederea reluării alimentării cu gaze naturale în condiţii de siguranţă. Menţionăm că, în cazul clienţilor Asociaţii de Proprietari, membrii acestora trebuie să asigure accesul în fiecare locaţie/apartament”, precizează compania.

Pentru imobilele amplasate pe strada Vicina nr. 1, blocul 32, scările 1 şi 2; strada Vicina nr. 3, blocul 33, scările 1, 2 şi 3; Calea Rahovei nr. 319, blocul 30, scările 1, 2; Calea Rahovei nr. 317, blocul 30A, reluarea alimentării cu gaze naturale se va face doar după finalizarea cercetărilor organelor abilitate.