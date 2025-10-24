Potrivit companiei, măsura vine după aprobarea Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, care a autorizat punerea în aplicare a strategiei tehnice necesare realimentării.

Echipele Distrigaz Sud Rețele au început lucrările pregătitoare în zonă, pentru verificarea elementelor rețelei de distribuție și restabilirea fluxului de gaz în condiții de siguranță.

Reluarea alimentării va începe sâmbătă, între orele 10:00 și 20:00, pentru locatarii din mai multe imobile situate pe străzile Câmpeanu Ilie, Oltina, Pecineaga, Popa, Popina, Rahovei și Vicina. Compania a cerut proprietarilor și asociațiilor de locatari să asigure accesul echipelor tehnice în apartamente, pentru verificările obligatorii înainte de reconectare.

Distrigaz a precizat că realimentarea pentru blocurile de pe strada Vicina nr. 1 și 3, precum și pentru cele de pe Calea Rahovei nr. 317 și 319, va avea loc doar după finalizarea anchetei desfășurate de autorități.

Strada Câmpeanu Ilie nr. 2, bl. 18B, scara C;

Strada Oltina nr. 1, bl. 27, scările 1, 2 și 3; nr. 2, bl. 28B, scările 1, 2 și 3; nr. 3, bl. 28A, scările 1 și 2; nr. 4, bl. 23, scara 1;

Strada Pecineaga nr. 1, bl. 28A, scările A și B; nr. 3, bl. 28, scările 1 și 2; nr. 4, bl. 23A; nr. 5, bl. 29C, scările 1, 2 și 3; nr. 7, bl. 25, scările 1, 2 și 3; nr. 9, bl. 26, scările 1, 2 și 3; nr. 10, bl. 17C, scările 1 și 2; nr. 24; nr. 26; nr. 28; nr. 32; nr. 34 și nr. 36,

Strada Popa nr. 1, bl. 15, scările 1 și 2; nr. 2, nr. 3, bl. 15A; nr. 5, bl. 15B; nr. 7, bl. 17, scările 1 și 2; nr. 9, bl. 17A, scările 1, 2 și 3; nr. 11, bl. 17B, scările 1 și 2; nr. 14; nr. 18; nr. 20; nr. 26;

Strada Popina nr. 27; nr. 30 și nr. 31;

Strada Rahovei nr. 321, bl. 28, scările 1, 2 ,3 și 4; nr. 323, bl. 26, scările 1 și 2;

Strada Vicina nr. 2, bl. 29, scările A și B; nr. 4, bl. 29A; nr. 6, bl. 29B; nr. 8, bl. 37, scările 1, 2 și 3; nr. 10, bl. 38, scările 1 și 2.

Explozia care a avut loc pe 17 octombrie a provocat moartea a trei persoane și rănirea altor 15. Deflagrația a distrus mai multe apartamente și a dus la oprirea alimentării cu gaze în întreaga zonă.

În urma incidentului, firmele care efectuează revizii la instalațiile de gaze au raportat o creștere de 20–30% a numărului de solicitări. Proprietarii au început să ceară verificări urgente, iar mulți dintre ei au descoperit deficiențe serioase: conducte mascate, lipsa senzorilor sau echipamente nefuncționale.

Un expert în instalații de gaze a explicat că țevile trebuie să rămână vizibile și neacoperite, deoarece gazul metan se ridică în partea superioară a încăperii, iar acumulările pot deveni periculoase dacă nu există ventilație. El a avertizat că o țeavă acoperită poate ascunde scurgeri de gaz pe care locatarii nu le pot detecta.

„Gazul metan se duce în partea de sus, nu coboară. Țeava de gaz trebuie să fie liberă și neobturată de nimic. Dacă este mascată, în caz de scurgere, gazul se acumulează în partea superioară, iar locatarii nu mai simt mirosul”, a explicat un expert în instalații de gaze, potrivit Digi24.

Florin Petra, managerul unei firme de revizii, a declarat că toți beneficiarii trebuie să respecte proiectul tehnic al instalației și să nu modifice traseul țevilor sau amplasarea senzorilor. El a avertizat că dacă aceste norme nu sunt respectate, există riscul ca gazul să se acumuleze fără ca locatarii să simtă mirosul specific.

Petra a mai spus că, deși multe locuințe au senzori de gaz, aceștia sunt adesea scoși din priză. În ultimele zile, numeroși clienți au solicitat informații despre testarea lor și au început să conștientizeze importanța menținerii acestor dispozitive în funcțiune.