Distrigaz Sud Reţele a anunţat, vineri, că în urma verificărilor efectuate în oraşul Mioveni, au fost descoperite pierderi de gaze naturale la mai multe instalaţii de utilizare, ceea ce a impus oprirea alimentării pentru punerea lor în siguranţă.

„În urma unei disfuncţionalităţi apărute la staţia de reglare-măsurare Colibaşi, din cadrul sistemului naţional de transport al gazelor naturale gestionat de compania TRANSGAZ, s-a produs ieri, 23 octombrie 2025, în jurul orei 14:45, o supraodorizare accidentală a gazului natural livrat în localitatea Mioveni, din judeţul Argeş. Ca urmare a deplasării în teren a echipelor Distrigaz Sud Reţele în vederea tratării solicitărilor venite din partea clienţilor, au fost situaţii în care s-au constatat pierderi de gaze naturale pe instalaţiile de utilizare, fiind necesară sistarea alimentării cu gaze naturale pentru punerea în siguranţă a acestora”, a transmis compania într-un comunicat.

Potrivit Distrigaz, incidentul a fost generat de o eroare tehnică la staţia de reglare, care a dus la creşterea accidentală a concentraţiei de etil mercaptan – substanţa folosită pentru a da miros specific gazului natural. Această situaţie a determinat numeroase sesizări din partea locatarilor, care au semnalat mirosuri puternice de gaz în locuinţe şi pe scările de bloc.

După verificările efectuate în teren, furnizorul de gaze a decis întreruperea temporară a alimentării în 176 de scări de bloc din Mioveni, măsura afectând aproximativ 3.600 de consumatori.

Zonele vizate sunt situate pe bulevardul Dacia, dar şi pe străzile Învăţător Alexandru Popescu, Ion Pilat, 1 Mai, Cătăneştilor, Petre Zugravu, Doctor Carol Davila, 1 Decembrie, Liviu Rebreanu, Poştei, Stadionului, Logofăt S. Mihoveanu, Cărăneşti, Muntenia, Fraţii Goleşti, 7 Septembrie 1485, Livezilor, Mihai Eminescu, Dogarilor, Muşătescu, Grădinarilor, Dealul Viilor, Pieţei, Mioriţei, Soldat Constantin Moga, Hanul Roşu, Unirii, Poienii şi Inginer Vasile Costescu.

Compania precizează că alimentarea va fi reluată doar după ce defecţiunile vor fi remediate de firme autorizate de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

„Distrigaz Sud Reţele a luat această măsură până la remedierea, de către o firmă autorizată A.N.R.E., a defecţiunilor instalaţiilor de utilizare. Potrivit legislaţiei în vigoare, instalaţia comună de utilizare aparţine clienţilor şi nu se află în responsabilitatea Distrigaz Sud Reţele”, a transmis compania.

Reluarea alimentării cu gaze va fi posibilă doar după îndeplinirea unor condiţii tehnice clare. Potrivit reglementărilor ANRE, clienţii trebuie să contracteze operatori economici autorizaţi care să remedieze defecţiunile şi să efectueze revizia instalaţiilor de utilizare. Ulterior, documentele care atestă efectuarea lucrărilor trebuie transmise către Distrigaz Sud Reţele.

Compania a subliniat că aceste proceduri sunt obligatorii şi au scopul de a garanta siguranţa consumatorilor, întrucât orice reluare prematură a alimentării ar putea reprezenta un risc major. De asemenea, Distrigaz a anunţat că echipele sale vor rămâne în teren pentru a monitoriza situaţia şi pentru a sprijini locatarii în procesul de reconectare, după finalizarea lucrărilor de verificare.

În paralel cu acţiunile tehnice ale distribuitorului de gaze, mai multe echipaje de pompieri au intervenit joi în Mioveni, după ce în numeroase blocuri s-a semnalat miros puternic de gaz.

Din totalul celor 33 de spaţii verificate de echipele de intervenţie, în 26 dintre ele a fost necesară sistarea alimentării. Aproximativ 275 de persoane au fost evacuate preventiv din clădirile afectate.

Totodată, autorităţile au dispus evacuarea a circa 600 de elevi şi a angajaţilor unui liceu din oraş, ca măsură de precauţie.

Reprezentanţii Distrigaz Sud Reţele au confirmat că incidentul a fost cauzat de o „supraodorizare accidentală” a gazului natural, ceea ce a făcut ca mirosul să fie mai intens decât în mod obişnuit. Aceasta s-a produs din cauza depăşirii concentraţiei normale de etil mercaptan, substanţă care permite detectarea gazului în spaţii închise.

Prefectura judeţului Argeş a anunţat că supraodorizarea gazului a dus la detectarea rapidă a unor scăpări minore, care în condiţii normale ar fi putut trece neobservate. În urma verificărilor, au fost identificate pierderi la peste 50 de blocuri.

„Au fost situaţii în care s-au constatat pierderi de gaze naturale pe instalaţiile de utilizare, fiind necesară sistarea alimentării”, au transmis reprezentanţii Distrigaz Sud Reţele.

Autorităţile locale au precizat că măsurile de oprire a alimentării au fost luate pentru prevenirea oricărui risc, până la finalizarea reparaţiilor de către firmele autorizate. În continuare, se desfăşoară verificări pentru stabilirea exactă a cauzelor tehnice care au condus la supraodorizarea accidentală şi la consecinţele produse în reţeaua de distribuţie din Mioveni.