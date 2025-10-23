Ministrul Economiei, Radu Miruță, a prezentat joi rezultatele unor controale ample derulate de Corpul de Control la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Salrom și alte companii de stat.

Oficialul a anunțat că au fost descoperite nereguli majore care au generat pierderi de zeci de milioane de lei și a avertizat că toți cei implicați vor răspunde în fața legii.

La ANPC, ministrul a explicat că o serie de comisari ar fi emis procese-verbale de amendă fără a le înregistra în sistem, fapt ce a făcut imposibilă colectarea sumelor datorate statului.

Radu Miruță a precizat că, în 2024, s-au emis 205 procese-verbale în valoare de 1,8 milioane de lei care nu au fost transmise pentru urmărire, iar în 2025, în primele luni, alte 533 au rămas neînregistrate. Miruță a arătat că unele amenzi au fost reduse ilegal, după expirarea termenelor, ceea ce a dus la pierderi totale de peste 15,6 milioane de lei.

Ministrul a calificat situația drept „un mecanism intenționat” prin care statul a fost prejudiciat, motiv pentru care a dispus extinderea controalelor la ANPC și asupra anilor anteriori. Acesta a atras atenția că există riscul ca unele firme sancționate să fi fost între timp dizolvate, ceea ce ar face imposibilă recuperarea prejudiciului.

„La ANPC am observat un trend şi anume sunt comisari care merg în inspecţie, merg în control, emit procese verbale de amendă, însă nu înregistrează acele procese verbale nicăieri pentru ca nimeni din statul român să poată merge pentru a recupera acei bani în cazul care nu-i plăteşti. Şi datele sunt următoarele. Pe 2024, pentru 205 procese verbale în valoare de 1,8 milioane de lei, nu a fost transmis către autorităţile care fac executare absolut niciun proces verbal. Nimeni nu ştie să urmărească dacă acest proces verbal mai este datorat de cineva sau nu. Au fost 1413 procese verbale care au fost încasate la jumătate din minim, chiar după expirarea termenului în care se putea face asta. Practic angajaţi au acceptat să primească procesul verbal mai târziu şi să încaseze doar jumătate din valoarea minimă, generând o pagubă de 5,5 milioane de lei. În primele luni ale anului 2025, n-au mai fost 205 procese verbale care nu s-au trimis către executare, ci au fost 533. Au văzut că le merge. N-au mai fost 1413 procese verbale pentru care s-a încasat jumătate din minim, chiar dacă nu mai erau în termen, ci au fost aici 636. Au fost mai puţini cei care au fost iertaţi să plătească într-o perioadă în care nu mai au voie să plătească şi mai mulţi cei cărora li s-a anulat de tot, din pix. În total, doar în anul 2024 până în august 2025, aceste abordări selective şi ilegale au generat o pierdere de 15,6 milioane de lei”, a explicat ministrul Economiei.

În ceea ce privește Salrom, Radu Miruță a prezentat un raport al Corpului de Control care arată că inundațiile de la Praid din 2022 și 2023 s-au repetat în 2025 în același loc, deși existau avertismente clare și nu s-au luat măsuri preventive.

Pierderile totale s-ar ridica la peste 48 de milioane de lei, iar problemele semnalate anterior de Curtea de Conturi nu au fost remediate.

În consecință, Consiliul de Administrație al companiei a fost demis, iar cazul a fost sesizat DNA.

Tot la DNA au fost transmise și neregulile de la Fabrica de Pulberi Făgăraș, unde acidul azotic era vândut la prețuri mult sub costul real, iar conducerea fusese numită cu încălcarea legii.