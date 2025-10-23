Statele Unite au impus noi sancțiuni împotriva companiilor petroliere ruse Rosneft și Lukoil, precum și asupra zecilor de subsidiare ale acestora, invocând lipsa unui angajament real al Moscovei față de un proces de pace care să pună capăt războiului din Ucraina.

Măsura ar putea avea efecte directe și în România sau Republica Moldova, având în vedere că Lukoil este un actor important în regiune, prin rețeaua de benzinării și rafinăria Petrotel din Ploiești.

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a explicat pentru Știripesurse că noile tarife vor influența, cel puțin într-o anumită măsură, prețurile carburanților vânduți de Lukoil în România. Totuși, el a îndemnat la prudență, subliniind că, în prezent, se desfășoară negocieri la nivel european pentru a stabili forma finală a măsurilor.

Oficialul a precizat că statele membre ale Uniunii Europene afectate de sancțiuni vor transmite Comisiei Europene liste cu argumente și posibile probleme, urmând ca negocierile cu Statele Unite să se poarte la nivel comunitar, nu bilateral. El a subliniat că orice sancțiune are, prin definiție, un efect negativ, dar că acestea se discută și se ajustează pentru a limita impactul economic asupra țărilor implicate.

Ministrul a subliniat că nu este vorba despre o închidere a activităților Lukoil, ci doar despre o creștere a tarifelor, iar procesul de negociere dintre Comisia Europeană și SUA este intens. Miruță a explicat că, deși tarifele propuse inițial păreau foarte ridicate, au fost deja introduse anumite excepții, iar forma finală urmează să fie stabilită.

„Orice sancțiune care apare evident că produce un efect negativ pentru că acesta este și scopul unei sancțiuni. Astfel de tarife nu se negociază individual, se negociază la nivelul Comisiei Europene. Noi acolo trimitem posibilele probleme care apar în fiecare stat membru și avem o argumentație. Aceste argumente se centralizează la nivelul Comisiei Europene și se discută la nivel european. Comisia Europeană poartă discuțiile ulterior cu SUA, nu sunt negocieri individuale. (…) Stați puțin, că nu se închide Lukoil de tot, este doar o creștere de tarife. La nivelul Comisiei Europene se negociază intens cu SUA și vom vedea forma finală a tarifelor. Inițial am văzut că erau la un nivel foarte ridicat, apoi au mai apărut excepții, dar vom vedea care va fi forma finală. Dacă tariful crește substanțial, evident va crește prețul la pompă. Deocamdată nu suntem acolo”, a precizat ministrul Economiei pentru sursa citată.

Reamintim că, potrivit Reuters, prețurile petrolului au urcat joi cu mai mult de un dolar pe baril, continuând tendința ascendentă din ziua precedentă, ca urmare a sancțiunilor impuse de Statele Unite companiilor petroliere ruse Rosneft și Lukoil, pe fondul conflictului din Ucraina.

Administrația americană a anunțat că este pregătită să adopte noi măsuri, cerând Federației Ruse să accepte de urgență un armistițiu. Până acum, președintele SUA, Donald Trump, a preferat să se bazeze pe instrumente comerciale, evitând impunerea de sancțiuni directe.

„Având în vedere refuzul preşedintelui Putin de a pune capăt acestui război fără sens, Trezoreria sancţionează cele mai mari două companii petroliere din Rusia care finanţează maşinăria de război a Kremlinului. Încurajăm aliaţii noştri să ni se alăture şi să adere la aceste sancţiuni”, a transmis secretarul Trezoreriei, Scott Bessent.

