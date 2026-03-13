Proprietarii de SUV-uri ar putea fi nevoiți să plătească taxe suplimentare pentru a circula în Londra. Primarul orașului și autoritățile de transport analizează impactul pe care îl au vehiculele mari și grele asupra siguranței rutiere.

Propunerile ar putea fi prezentate mai târziu în cursul acestui an. În același timp, autoritățile analizează și extinderea zonelor cu limită de viteză de 20 mph și reducerea limitei de pe unele drumuri principale de la 50 mph la 40 mph.

Aceste măsuri sunt analizate în contextul eforturilor de reducere a numărului de accidente mortale din trafic, potrivit The Guardian.

Un raport publicat miercuri arată că SUV-urile reprezintă un risc mai mare pentru ceilalți participanți la trafic, în special pentru pietoni. Documentul face parte din programul „Vision Zero”, planul Londrei pentru eliminarea accidentelor rutiere mortale.

Potrivit datelor prezentate în raport, adulții care merg pe jos sau cu bicicleta au cu aproximativ 14% mai multe șanse să moară într-o coliziune dacă vehiculul implicat este un SUV.

În cazul copiilor, riscul este considerabil mai mare. Datele arată că probabilitatea de deces într-un accident cu un SUV este cu aproximativ 77% mai mare.

Pentru copiii sub 9 ani, riscul de fatalitate este de trei ori mai mare dacă sunt loviți de un SUV comparativ cu o mașină mai mică.

Dimensiunea și structura acestor vehicule fac ca pietonii să fie loviți mai des în zona organelor vitale sau la nivelul capului. De asemenea, există o probabilitate mai mare ca victimele să fie aruncate în trafic, în loc să fie proiectate pe capota mașinii.

Vânzările de SUV-uri au crescut puternic în Regatul Unit în ultimii ani. Potrivit unui studiu, mai mult de jumătate dintre mașinile vândute în Marea Britanie sunt prea mari pentru un loc standard de parcare pe stradă.

Unele orașe au început deja să introducă măsuri suplimentare pentru aceste vehicule. Cardiff a devenit recent primul oraș din Regatul Unit care a votat introducerea unor taxe mai mari pentru parcarea SUV-urilor.

Autoritățile locale au argumentat că aceste taxe suplimentare sunt necesare pentru a compensa spațiul ocupat de vehicule, impactul asupra infrastructurii rutiere și nivelul mai ridicat al emisiilor.

Un purtător de cuvânt al primarului Londrei, Sadiq Khan, a declarat că autoritățile trebuie să analizeze impactul acestor vehicule asupra celorlalți participanți la trafic.

Potrivit acestuia, există tot mai multe dovezi privind riscurile de siguranță asociate SUV-urilor de dimensiuni mari.

Primarul a cerut autorității de transport din Londra să realizeze o analiză detaliată privind riscurile de siguranță, dar și impactul asupra traficului și mediului. Rezultatele acestei analize ar putea sta la baza unor viitoare propuneri de politici publice sau a unor recomandări adresate guvernului și industriei auto.