Măsura vizează protejarea animalelor de zgomotul puternic, reducerea poluării și prevenirea accidentelor cauzate de articolele pirotehnice, cu precădere în perioada sărbătorilor de iarnă.

Potrivit proiectului, se va interzice utilizarea articolelor pirotehnice din categoriile T1, T2, F2, F3 și F4 de către persoanele fizice și juridice pe întreaga rază a Municipiului București, pe tot parcursul anului. Articolele din categoriile T1 și T2 sunt destinate spectacolelor de scenă, iar F2, F3 și F4 sunt articole pirotehnice de divertisment.

„Se interzice utilizarea articolelor pirotehnice din categoriile T1, T2, F2, F3 și F4 de către persoanele fizice și juridice pe raza Municipiului București, inclusiv în cadrul evenimentelor și festivităților publice și private, pe tot parcursul anului”, se arată în proiect.

Singurele articole care vor rămâne permise sunt cele din categoria F1, care prezintă un risc foarte scăzut, un nivel de zgomot neglijabil și sunt destinate utilizării în spații restrânse, inclusiv în interiorul locuințelor.

„Articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc foarte scăzut și un nivel de zgomot neglijabil și care sunt destinate utilizării în spații restrânse, inclusiv articolele pirotehnice de divertisment destinate utilizării în interiorul clădirilor cu destinația de locuință”, arată definiția cu privire la articolele din categoria F1.

Există o singură excepție pentru spectacolele pirotehnice organizate de persoane autorizate. Acestea vor putea avea loc doar în locații strict delimitate, care nu afectează zonele rezidențiale, parcurile sau adăposturile pentru animale. Organizarea acestor evenimente va fi posibilă doar cu acordul Primăriei Capitalei, iar solicitanții vor achita municipalității câte 500 de lei pentru fiecare minut al spectacolului pirotehnic.

Proiectul de hotărâre se află în dezbatere publică până vineri, 12 decembrie, urmând ca autoritățile să ia decizia finală după această perioadă.

Amintim că autoritățile au introdus modificări legislative care reglementează strict utilizarea articolelor pirotehnice, ca urmare a numeroaselor accidente înregistrate în ultimii ani. Sute de persoane au ajuns la spital din cauza folosirii necorespunzătoare a petardelor, motiv pentru care legea interzice acum achiziționarea petardelor de către publicul larg și permite doar cumpărarea și utilizarea artificiilor de brad și a articolelor pirotehnice cu risc scăzut de accidentare.

„Amenzile prevăzute de actul normativ sunt cuprinse între 1.000 și 7.500 lei. În cazul persoanelor juridice care nu respectă aceste prevederi, maximele amenzilor se majorează cu 100%”, a explicat Angelo Badea, specialist IGPR.

Conform noilor prevederi, doar articolele pirotehnice din categoria F1 pot fi comercializate și utilizate de persoanele fizice cu vârsta peste 16 ani. Aceasta include artificii de brad, focuri bengale și alte articole cu risc redus. În schimb, sunt interzise articolele din categoria P1, precum pocnitorile și petardele cu risc mare de rănire, și articolele din categoria T1, folosite în scopuri tehnice pe platouri de filmare sau în industria auto.

Legea prevede amenzi cuprinse între 1.000 și 7.500 de lei pentru nerespectarea regulilor, iar pentru persoanele juridice, maximele amenzilor se majorează cu 100%. Poliția Română a demarat un plan de verificare a respectării noilor prevederi și, până în prezent, au fost efectuate peste 700 de controale la nivel național. În urma acestora, au fost constatate peste 200 de infracțiuni, iar amenzile aplicate însumează 145.000 de lei.

„Modificările au interzis articolele pirotehnice din categoria P1, acele pocnitori și petarde care prezentau un risc foarte mare de rănire de persoane și ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani și articole pirotehnice din categoria T1 care sunt folosite în scopuri tehnice, pe platouri de filmare, în industria auto etc”, a spus specialistul.

Pentru utilizarea legală a materialelor pirotehnice, este necesară obținerea autorizării corespunzătoare. Persoanele care doresc să desfășoare jocuri de artificii trebuie să urmeze cursuri pentru obținerea carnetului de pirotehnician și să obțină aprobări de la primăria locală și de la autoritățile competente pentru desfășurarea evenimentului.