Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul de Interne, a declarat joi seară că autoritățile trebuie să adopte reguli mult mai stricte pentru utilizarea artificiilor de către persoane neautorizate, avertizând că simpla autoeducare a populației nu este suficientă pentru prevenirea accidentelor.

”Din păcate, dacă ne aşteptăm la autoeducare să nu mai folosim artificiile, doar ca noi să realizăm că nu e bine să le folosim, nu e suficient. Legislaţia trebuie să fie foarte aspră în acest sens şi trebuie să înţelegem că noi protejăm vieţile copiilor şi vieţile oamenilor. Peste tot artificiile au dovedit că reprezintă un risc şi un pericol. Istoria este plină”, a afirmat Raed Arafat, joi seară, la Euronews România.

El a subliniat că scopul unor astfel de reglementări este protejarea vieților oamenilor, în special a copiilor, menționând că istoria a arătat în repetate rânduri pericolele asociate cu artificiile. Chiar și atunci când sunt folosite de persoane autorizate, riscul nu dispare complet, ci este doar redus.

”Clar să focurile de artificii reprezintă un risc. Folosirea lor într-un spaţiu închis creşte riscul mult mai mult. Aşa că trebuie să alegem între a petrece frumos, fără risc, şi a petrece cu risc şi să ne trezim cu răniţi şi cu decedaţi”, a spus Arafat.

În Uniunea Europeană, regimul pirotehnic este reglementat de Directiva 2013/29/UE, care clasifică articolele în funcție de gradul de risc și nivelul de zgomot. În 2026, mai multe state europene, inclusiv România și Olanda, au adoptat reguli mai stricte pentru protecția publicului și reducerea accidentelor.

În general, persoanele fizice au voie să utilizeze doar articole cu risc foarte scăzut. Artificiile din categoriile F2 și F3, precum bateriile mari sau rachetele puternice, sunt acum interzise consumatorilor, fiind rezervate spațiilor deschise și profesioniștilor. Categoria F4, destinată exclusiv pirotehnicienilor, precum și articolele T2 și P2, folosite în spectacole sau scopuri tehnice, pot fi manipulate doar de specialiști. Petardele și pocnitorile, care anterior erau permise în anumite condiții, nu mai pot fi deținute sau utilizate de persoane neautorizate în România.

În Olanda, utilizarea artificiilor din categoriile F2 și F3 de către consumatori este interzisă complet, iar în Viena, artificiile și petardele au fost interzise în zonele urbane, cu amenzi de până la 3.600 de euro.

Nerespectarea legislației în România atrage sancțiuni semnificative: amenzile pentru folosirea neautorizată a articolelor pirotehnice variază între 3.000 și 6.000 de lei, iar deținerea sau comercializarea ilegală a articolelor interzise poate fi pedepsită cu închisoare de la 1 la 5 ani.