Pompierii din cadrul ISU București-Ilfov au traversat una dintre cele mai încărcate perioade din ultimele luni, fiind solicitați fără pauză pe parcursul unei zile și nopți în care numărul intervențiilor a depășit nivelul obișnuit. Primele ore ale anului 2026 au debutat cu mai multe incendii în locuințe, unele apărute chiar la scurt timp după intrarea în noul an.

În intervalul ultimelor 24 de ore, echipajele ISU București-Ilfov au gestionat aproximativ 400 de intervenții, un volum considerabil mai mare față de media curentă a perioadei, care se situează în jurul a 350 de misiuni zilnice. Cele mai multe solicitări au vizat acordarea primului ajutor calificat, însă pompierii au fost nevoiți să intervină și la zeci de incendii, precum și la diverse situații de sprijin pentru comunitate.

La scurt timp după miezul nopții, mai multe apeluri de urgență au semnalat incendii izbucnite la balcoane ale unor locuințe situate pe străzile Murguța, Învingătorilor și Nucului, în sectoarele 3 și 6 ale Capitalei. Potrivit primelor evaluări făcute de pompieri, există indicii că unele dintre aceste evenimente ar fi fost declanșate de folosirea artificiilor, o practică frecventă, dar riscantă, în noaptea de Revelion.

Cel mai serios caz s-a înregistrat pe strada Buzoieni, unde un incendiu produs într-un apartament a dus la rănirea mai multor persoane. Șase oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au inhalat fum, iar două dintre acestea au fost transportate la spital, prezentând arsuri.

Pe lângă aceste evenimente, pompierii au mai acționat pentru stingerea unui incendiu izbucnit la fațada unui bloc de pe Șoseaua Olteniței și pentru lichidarea unui foc produs la un garaj de pe strada Piatra Neamț, confirmând caracterul solicitant al nopții.

ISU București-Ilfov a precizat că, pe durata manifestărilor publice organizate în Capitală cu prilejul Revelionului, echipajele de intervenție și SMURD au fost mobilizate preventiv. Din fericire, în aceste zone nu au fost raportate incidente grave.

În contextul temperaturilor scăzute, pompierii reamintesc populației importanța respectării unor reguli simple, dar esențiale: evitarea suprasolicitării instalațiilor electrice, păstrarea materialelor combustibile la distanță de sursele de căldură și renunțarea la folosirea improvizațiilor electrice periculoase.

Autoritățile subliniază că prudența și respectarea acestor măsuri pot preveni tragedii, mai ales în perioadele aglomerate ale iernii, când riscul de incendiu crește considerabil.