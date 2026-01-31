Secretarul de stat în MAI și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, atrage atenția asupra efectelor nocive pe care rețelele de socializare le pot avea asupra copiilor și adolescenților. Declarațiile sale vin după incidente recente în care minori au fost implicați, ceea ce subliniază necesitatea unei intervenții la nivel național.

Arafat compară situația cu măsurile deja adoptate în alte țări europene și non-europene, precum Franța, Regatul Unit, Norvegia sau Australia, care tratează accesul minorilor la platformele digitale ca pe o problemă de sănătate publică. El susține că este momentul ca România să urmeze exemplul acestora și să adopte reglementări clare care să limiteze accesul copiilor sub 15–16 ani la rețelele sociale.

”Stăteam şi reflectam, mai ales după ultimele evenimente extrem de grave care au avut ca principali actori copii şi adolescenţi: nu ar fi acum momentul potrivit ca şi România să facă un pas curajos şi responsabil şi să se alăture statelor care discută sau au decis deja limitarea accesului copiilor şi adolescenţilor la reţelele de socializare? State precum Franţa, Australia, Regatul Unit sau Norvegia tratează deja această temă ca pe ceea ce este în realitate: o problemă de sănătate publică şi de protecţie a copilului şi adolescentului, nu o dezbatere ideologică”, scrie Arafat.

Oficialul explică că aceste platforme sunt concepute pentru a capta atenția și a crea dependență, folosind algoritmi care exploatează vulnerabilitățile emoționale ale tinerilor. Din această cauză, expunerea necontrolată poate genera anxietate, depresie, probleme de somn, izolare, presiune socială constantă și scăderea performanței școlare.

”Aceste platforme se bazează pe mecanisme sofisticate de manipulare, construite pentru captarea atenţiei şi generarea dependenţei. Un copil sau un adolescent nu are încă maturitatea neurologică şi emoţională necesară pentru a se apăra în faţa unor algoritmi concepuţi deliberat să exploateze vulnerabilităţi”, susţine şeful DSU.

Cyberbullying-ul, umilirea publică și comparațiile toxice devin astfel amenințări reale la adresa dezvoltării emoționale a copiilor.

Arafat subliniază că protejarea tinerilor nu trebuie să fie considerată cenzură, ci o formă de prevenție. Într-o lume în care platformele digitale sunt conduse de interese comerciale globale, responsabilitatea părinților nu mai este suficientă pentru a-i proteja pe minori.

”A spune că „este doar responsabilitatea părinţilor” nu mai este suficient într-o lume dominată de platforme globale şi interese comerciale uriaşe. Când riscul este sistemic, răspunsul trebuie să fie unul de politică publică”, remarcă Raed Arafat.

Este nevoie de politici publice care să ofere siguranță și să sprijine dezvoltarea sănătoasă a copiilor.

În concluzie, șeful DSU face apel la parlamentarii României să adopte legislație care să limiteze accesul copiilor la rețelele sociale, subliniind că această măsură reprezintă o investiție în sănătatea, echilibrul și viitorul generațiilor tinere.