Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că subiectul achizițiilor comune prin SAFE va fi abordat în cadrul vizitei oficiale de la Berlin, programată marți și miercuri. El a spus că aceste discuții sunt deja stabilite și vor avea loc la nivel guvernamental.

Miruță a explicat că sunt programate două întâlniri importante. Prima este discuția dintre premierul Ilie Bolojan și cancelarul Germaniei, Friedrich Merz. A doua este întâlnirea bilaterală dintre ministrul român al Apărării și ministrul german al Apărării, Boris Pistorius.

În acest context, ministrul a confirmat că programul SAFE va fi unul dintre subiectele centrale din agenda discuțiilor.

„Discuțiile programate sunt cu entități guvernamentale. Va exista o discuție a domnului premier cu Cancelarul Germaniei și va exista o întâlnire bilaterală a mea cu ministrul Pistorius al Apărării. Da, evident că vom aborda și astfel de subiecte”, a declarat ministrul Apărării.

Radu Miruță a explicat că, prin SAFE, o parte dintre achizițiile României sunt realizate în comun cu alte state europene. El a arătat că, pentru unele dintre aceste achiziții comune, Germania are rol de lider de achiziție.

Potrivit ministrului, acest mecanism presupune nu doar negocieri legate de preț, ci și discuții privind producția și felul în care poate fi implicată industria națională de apărare.

Ministrul Apărării a subliniat că achiziția în comun înseamnă obținerea unui preț mai mic, deoarece comanda este mai mare. În același timp, România își dorește ca o parte dintre produse să fie realizate local, chiar și în situațiile în care nu este singurul cumpărător.

„Achiziția în comun înseamnă un preț mai mic obținut dintr-o comandă mai mare, dar înseamnă și ca parte din ceea ce se produce să încercăm să fie localizat în România, chiar dacă nu cumpărăm noi singuri”, a explicat Miruță.

Miruță a spus că România este interesată ca o parte din producție să fie localizată intern, însă acest lucru depinde de dimensiunea comenzilor și de negocierile cu partenerii externi.

„Suntem în discuții și suntem interesați să se întâmple în România și asta se poate realiza doar prin discuții”, a spus Miruță.

Ministrul Apărării a transmis un mesaj ferm privind modul în care vor fi făcute achizițiile în cadrul programului european. El a spus că nu există opțiunea ca cineva să construiască criterii pentru a fi avantajat și că prioritatea este exclusiv interesul României.

Miruță a afirmat că aceste achiziții nu vor fi făcute netransparent și a insistat că procedurile trebuie să fie corecte, tocmai pentru că vorbim despre proiecte mari și sensibile.

„Aceste achiziții SAFE nu vor merge cu șmecherii. Dacă își face cineva planul să obțină anumite criterii care să-l avantajeze, vă spun că nu există această opțiune. Prioritar este exclusiv interesul României”, a afirmat ministrul Apărării.

În același timp, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a anunțat că o parte importantă dintre achizițiile României prin SAFE, în zona de protecție civilă, vor fi realizate din comenzi către fabrici românești.

Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă în care au fost prezentate echipamentele propuse pentru finanțare. Arafat a explicat că unele achiziții nu pot fi realizate în România, dar altele pot fi produse pe plan intern.

El a dat exemplul avionului multirol, despre care a spus că nu poate fi realizat în România. În schimb, a precizat că autospecialele pentru transport multiple victime pot fi produse intern.

„O parte importantă va fi realizată în România. Sunt unele care nu pot fi realizate în România, dar alte pot fi. De exemplu avionul multirol nu poate fi realizat în România, dar anumite echipamente cum ar fi autospecialele de transport multiple victime pot fi realizate în România”, a explicat Raed Arafat.

Arafat a mai spus că trenul pentru transportul victimelor multiple poate fi fabricat în România, inclusiv partea de dotări medicale. Garnitura specială ar urma să poată transporta între 200 și 300 de victime.

Șeful DSU a subliniat că România are industrie și capacități de producție pentru un astfel de proiect, menționând existența fabricilor de locomotive și de vagoane, dar și posibilitatea de echipare medicală pe plan național. El a adăugat că pe unele componente există deja acorduri-cadru.

„Trenul poate fi realizat în România. Avem industria, avem fabrică de locomotive, avem fabrică de vagoane, avem cine să poată să doteze medical trenul respectiv, există posibilitatea să se facă național”, a spus Arafat, adăugând că „pe unele lucruri avem acorduri cadru”.

Prin programul SAFE, România va beneficia de 900 de milioane de euro doar pentru achiziții în domeniul protecției civile. Alte achiziții vor fi realizate separat de Ministerul Apărării și de Ministerul Afacerilor Interne.

Arafat a spus că urmează proceduri și negocieri, iar abia după această etapă va fi clară suma care va fi cheltuită efectiv în România.