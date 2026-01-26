Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că proiectul a fost realizat într-un termen foarte scurt de echipa guvernamentală și a fost deja validat de Comisia Europeană, încă din prima tranșă.

El a subliniat că România a obținut o finanțare pe care o consideră extrem de avantajoasă și a atras atenția că ritmul impus de acest mecanism obligă statul să pregătească și să livreze proiecte într-un interval redus.

Potrivit prezentării făcute de autorități, componenta de apărare include 21 de proiecte gestionate de Ministerul Apărării, evaluate la 9,3 miliarde de euro. În lista anunțată apar mai multe categorii de achiziții și modernizări, de la echipamente pentru forțele terestre și navale, până la sisteme pentru apărare antiaeriană și soluții digitale.

Radu Miruță a menționat că există deja un contract semnat cu Franța pentru sistemul Mistral. În acest pachet sunt prevăzute 12 elicoptere H225, 12 radare, trei sisteme de apărare antiaeriană și două sisteme de centralizare pentru comandă antiaeriană realizate în comun cu Germania.

Lista celor 21 de proiecte include și transportoare blindate 8×8, un post integral de comandă, o navă de patrulare maritimă, elicoptere multi-misiune, sisteme de rachete navale, armament individual de tip NATO, mașina de luptă pentru infanterie și o platformă software pentru sisteme.

Tot aici apar rachetele Mistral, sisteme antiaeriene cu rază foarte scurtă, radare cu bătaie medie, rachete sol-aer, sisteme de apărare navală, sisteme de drone, muniție de 35 mm și alte tipuri de muniție.

„S-a obținut o finanțare extrem de avantajoasă pentru România. Suntem forțați să producem într-un timp foarte scurt Sunt 21 de proiecte care vor fi dezvoltate de MApN, în valoare de 9,3 miliarde de euro. Este deja semnat contractul cu Franța pentru Mistral. Vor fi 12 elicoptere H225, vor fi 12 radare, 3 sisteme de apărare antiaeriană, 2 sisteme centralizare pentru comandă antiaeriană în comun cu Germania. Lista cu cele 21 de proiecte, cuprinde printre altele: transportoare blindate 8×8, post integral de comandă, navă de patrulare maritimă, elicoptere multi-misiune, sisteme rachete navale, armament individual de tip NATO, mașina de luptă pentru infanterie, platformă software pentru sisteme, rachetele de la Mistral, sisteme de apărare antiaeriană, cu raza foarte scurtă, radar cu bătaie medie, rachete sol-aer, sisteme de apărare navală, sisteme de drone, muniție de 35 mm, muniție cu alte caracteristici.”

Șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, a explicat că avantajul pentru România este dobânda considerată bună și structura creditului, care este pe 45 de ani, cu 10 ani perioadă de grație. El a precizat că acest lucru înseamnă că nu se fac plăți până în 2035.

Mihai Jurca a mai spus că mecanismul SAFE urmărește dezvoltarea industriei de apărare, inclusiv în România. În același timp, el a arătat că perioada scurtă pentru finalizarea achizițiilor, până în 2030, împinge statele spre achiziții comune, realizate împreună cu alte țări din Uniunea Europeană.

Potrivit explicațiilor oferite, 65% dintre produsele achiziționate prin SAFE trebuie să fie fabricate în Europa și să existe autonomie completă în ceea ce privește utilizarea de către statul membru care face achiziția.

Pe lângă apărare, Guvernul a inclus și proiecte de infrastructură duală, cu o alocare de 4,2 miliarde de euro. În acest capitol apar și cele două capete de autostradă Pașcani–Ungheni, descrise ca importante și pentru mobilitatea militară.

Mihai Jurca a mai declarat că România are 9,6 miliarde de euro destinate apărării în cadrul acestui pachet și că achizițiile vor fi reunite într-un document care trebuie finalizat până în luna mai. Tot el a indicat că acordul de împrumut ar urma să fie semnat în luna martie.