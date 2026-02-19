Arafat a precizat că alerta a fost trimisă la o oră critică, când mulţi locuitori se pregăteau să plece la muncă, iar sunetul standard al mesajului nu poate fi modificat deocamdată, deşi există iniţiative pentru implementarea unui semnal sonor diferenţiat.

„RO-ALERT se transmite atunci când este emis cod roşu de intemperii, în baza unei proceduri aprobate. Ora la care a fost transmis mesajul era una limită, în care o parte dintre locuitori plecau sau se pregăteau să plece la muncă. Este dificil să spui că nu vrei să deranjezi, fără a ţine cont de persoanele care nu se află în locuinţe, care circulă pe străzi sau urmează să plece la serviciu”, explică Raed Arafat pe Facebook.

Potrivit lui Raed Arafat, mesajele Ro-Alert se transmit pe baza informărilor primite de la Administraţia Naţională de Meteorologie şi sunt emise direct de dispecerat, fără a necesita aprobări suplimentare. Codul roşu de ninsori şi viscol semnalează fenomene periculoase, cum ar fi copaci căzuţi, cabluri electrice rupte, obiecte desprinse sau alte riscuri majore pentru populaţie.

„Înţelegem situaţia şi ne cerem scuze pentru disconfortul creat unor persoane, însă solicităm înţelegere, deoarece alertele sunt transmise pentru protejarea celor care sunt sau pot fi expuşi riscurilor. Nu există posibilitatea de a separa, într-o zonă aflată sub incidenţa codului roşu, persoanele aflate în siguranţă în locuinţe de cele care sunt sau urmează să fie expuse, fără a cunoaşte situaţia reală”, afirmă Arafat.

Şeful DSU a explicat că sunetul actual al mesajelor RoAlert este standard şi nu poate fi modificat deocamdată. Totuşi, există iniţiative pentru implementarea unui semnal sonor diferenţiat, „mai puţin intruziv”, destinat alertării persoanelor aflate în risc în timpul nopţii, fără a trezi întreaga populaţie.

„Implementarea acestui lucru depinde de colaborarea cu principalii operatori de sisteme, respectiv Android şi iOS. Vom ţine populaţia informată cu privire la demersurile realizate”, mai spune Arafat.

Şeful DSU şi-a exprimat recunoştinţa faţă de toţi colegii care au intervenit, atât din structurile MAI, cât şi din cele ale altor autorităţi centrale şi locale, dar „mai ales” faţă de cetăţenii care au colaborat în perioada în care mai multe zone ale ţării au fost afectate de codurile portocaliu şi roşu. Raed Arafat a făcut aceste declaraţii după ce pe reţelele sociale au apărut opinii contradictorii privind oportunitatea transmiterii unui mesaj RoAlert în timpul nopţii, pentru fenomene meteorologice specifice iernii, chiar dacă acestea sunt extreme.