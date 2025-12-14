Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au indisponibilizat aproximativ 350 de kilograme de articole pirotehnice în urma unei percheziții domiciliare efectuate în municipiul Târgoviște. Acțiunea a fost desfășurată sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgoviște.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, cercetările îl vizează pe un bărbat de 52 de ani și fac parte dintr-un dosar penal deschis pentru multiple fapte legate de regimul articolelor pirotehnice. Este vorba despre activități precum prepararea, producerea, deținerea, depozitarea, comercializarea sau folosirea fără drept a acestor produse.

În urma percheziției, polițiștii au descoperit petarde și baterii de artificii din categoriile F2, F3, F4, T1 și P1, valoarea totală a bunurilor fiind estimată la aproximativ 5.000 de lei. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și administrarea completă a probatoriului.

O altă acțiune de amploare a avut loc în județul Hunedoara, unde polițiștii au confiscat aproape 1,5 tone de articole pirotehnice. Intervenția a început după ce o autoutilitară care transporta o cantitate semnificativă de materiale pirotehnice a fost oprită în trafic.

Verificările au arătat că produsele proveneau de la o societate comercială din județul Timiș și aveau ca destinatari cinci persoane juridice cu sedii în Hunedoara, Ilfov, Gorj, Galați și Ialomița.

În cazul societății din Hunedoara, polițiștii au constatat lipsa unui depozit autorizat și a contractelor necesare pentru depozitarea și comercializarea articolelor din categoriile reglementate.

Ca urmare, a fost întocmit un dosar penal pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, iar întreaga cantitate destinată acestei societăți a fost indisponibilizată.

Ulterior, în urma cooperării cu polițiștii din celelalte județe, au fost confiscate și articolele pirotehnice destinate societăților din Hunedoara și Gorj, ajungându-se la un total de aproximativ 1,5 tone.

Acțiunile au loc în contextul intrării în vigoare, în luna august, a Legii nr. 92/2025, care modifică regimul materiilor explozive. Noile prevederi înăspresc sancțiunile pentru nerespectarea condițiilor legale și stabilesc responsabilități mai clare pentru utilizatori și comercianți.

Poliția anunță că verificările vor continua și în perioada următoare, în special în apropierea sărbătorilor, pentru prevenirea incidentelor și aplicarea strictă a legislației în vigoare.