Benzina și motorina standard au rămas la aceleași prețuri medii ca marți, potrivit datelor publicate de PretCarburant.ro. Miercuri, 18 noiembrie, benzina costă în medie 9,36 lei pe litru, iar motorina ajunge la 10,70 lei pe litru. GPL-ul s-a scumpit cu 3 bani, până la 4,82 lei pe litru.

Prețul benzinei standard variază între 9,28 și 9,43 lei pe litru, potrivit sumarului de miercuri dimineață. Pentru motorina standard, prețurile sunt cuprinse între 10,59 și 10,79 lei pe litru. GPL-ul se vinde cu prețuri între 4,58 și 5,01 lei pe litru.

Față de 30 iunie, benzina este mai scumpă cu 70 de bani pe litru, adică 8,1%. Motorina s-a scumpit cu 1,48 lei pe litru, echivalentul unei creșteri de 16,1%. În același interval, prețul mediu al GPL-ului a urcat cu 27 de bani pe litru, respectiv 5,9%.

Cele mai mici prețuri pentru benzină și motorină au fost raportate la aceeași stație, VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța. Acolo, litrul de benzină standard costă 9,28 lei, iar cel de motorină standard, 10,59 lei.

Cel mai mic preț la GPL a fost înregistrat la stația Rompetrol din Buftea, județul Ilfov. Litrul se vinde acolo cu 4,58 lei, cu 24 de bani sub media națională.

În București, benzina standard costă în medie 9,37 lei pe litru, iar motorina, 10,71 lei pe litru. Aceleași medii au fost raportate în Cluj-Napoca, Timișoara, Constanța, Brașov și Oradea. În Iași și Craiova, litrul de benzină costă în medie 9,36 lei, iar cel de motorină, 10,70 lei.

La nivel de județ, Botoșani are cea mai mică medie pentru benzină, de 9,34 lei pe litru. Pentru motorină, cea mai mică medie a fost raportată în Gorj, de 10,68 lei pe litru. Ilfov are cele mai ridicate medii pentru ambii carburanți, de 9,37 lei pentru benzină și 10,71 lei pentru motorină.

Cotația petrolului Brent pentru contractul cu livrare în ianuarie 2027 a închis marți, 17 noiembrie, la 93,33 dolari pe baril. Prețul a crescut cu 0,89 dolari pe baril față de ședința precedentă, potrivit datelor citate de PretCarburant.ro.