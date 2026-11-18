Prețuri carburanți, 18 noiembrie 2026. Cât costă benzina și motorina și unde sunt cele mai mici prețuri
SURSA FOTO: Dreamstime
Benzina și motorina standard au rămas la aceleași prețuri medii ca marți, potrivit datelor publicate de PretCarburant.ro. Miercuri, 18 noiembrie, benzina costă în medie 9,36 lei pe litru, iar motorina ajunge la 10,70 lei pe litru. GPL-ul s-a scumpit cu 3 bani, până la 4,82 lei pe litru.
Cât costă benzina, motorina și GPL-ul pe 18 noiembrie
Prețul benzinei standard variază între 9,28 și 9,43 lei pe litru, potrivit sumarului de miercuri dimineață. Pentru motorina standard, prețurile sunt cuprinse între 10,59 și 10,79 lei pe litru. GPL-ul se vinde cu prețuri între 4,58 și 5,01 lei pe litru.
Față de 30 iunie, benzina este mai scumpă cu 70 de bani pe litru, adică 8,1%. Motorina s-a scumpit cu 1,48 lei pe litru, echivalentul unei creșteri de 16,1%. În același interval, prețul mediu al GPL-ului a urcat cu 27 de bani pe litru, respectiv 5,9%.
Unde se găsesc cei mai ieftini carburanți
Cele mai mici prețuri pentru benzină și motorină au fost raportate la aceeași stație, VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța. Acolo, litrul de benzină standard costă 9,28 lei, iar cel de motorină standard, 10,59 lei.
Cel mai mic preț la GPL a fost înregistrat la stația Rompetrol din Buftea, județul Ilfov. Litrul se vinde acolo cu 4,58 lei, cu 24 de bani sub media națională.
Prețurile carburanților în București și în marile orașe
În București, benzina standard costă în medie 9,37 lei pe litru, iar motorina, 10,71 lei pe litru. Aceleași medii au fost raportate în Cluj-Napoca, Timișoara, Constanța, Brașov și Oradea. În Iași și Craiova, litrul de benzină costă în medie 9,36 lei, iar cel de motorină, 10,70 lei.
La nivel de județ, Botoșani are cea mai mică medie pentru benzină, de 9,34 lei pe litru. Pentru motorină, cea mai mică medie a fost raportată în Gorj, de 10,68 lei pe litru. Ilfov are cele mai ridicate medii pentru ambii carburanți, de 9,37 lei pentru benzină și 10,71 lei pentru motorină.
Petrolul Brent a închis la 93,33 dolari pe baril
Cotația petrolului Brent pentru contractul cu livrare în ianuarie 2027 a închis marți, 17 noiembrie, la 93,33 dolari pe baril. Prețul a crescut cu 0,89 dolari pe baril față de ședința precedentă, potrivit datelor citate de PretCarburant.ro.
Recomandările noastre
Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.