Lumea politică și sistemul judiciar din România trec printr-un moment tensionat, după ce ministrul Justiției, Radu Marinescu, pare să fie ținta unei campanii de compromitere atent orchestrate, scrie evz.ro.

Evenimentele recente sugerează că acuzațiile aduse oficialului ar putea fi mai mult decât simple coincidențe, ridicând semne de întrebare asupra modului în care sunt folosite mecanismele mediatico-politice în contextul deciziilor importante de la vârful procuraturii.

Procedurile de desemnare a procurorilor șefi la Parchetul General, DNA și DIICOT au început chiar în perioada în care apar acuzații grave la adresa lui Marinescu. Această suprapunere între agenda Ministerului Justiției și scandalul public pare suspectă, sugerând o strategie care ar putea diminua autoritatea ministrului într-un moment esențial pentru funcționarea sistemului judiciar.

Punctul central al controverselor îl reprezintă acuzația de plagiat asupra tezei de doctorat a lui Marinescu, intitulată „SISTEMUL MIJLOACELOR DE PROBĂ ÎN PROCESUL CIVIL”. Materialele investigative care ar urma să fie publicate ar putea declanșa reacții imediate din partea societății civile, opoziției și mass-mediei, punând presiune pe ministru pentru a-și da demisia.

Jurnalista Emilia Șercan, cunoscută pentru investigațiile sale privind integritatea academică, este indicată ca posibil vector al acestei campanii. Contextul devine și mai complicat, având în vedere trecutul său controversat, inclusiv refuzul de a analiza teza lui Nicușor Dan, ceea ce ar putea adăuga o dimensiune politică și strategică demersului.

Metodele utilizate par să reia tactici cunoscute din perioada Binomului Coldea-Kovesi, când rețelele mediatico-politice erau folosite pentru a influența decizii judiciare. După o „pauză forțată” de aproximativ un deceniu, aceste practici par să revină în prim-plan, demonstrând cât de subtil și eficient poate fi folosită imaginea publică pentru a recalibra raporturile de putere din justiție.

O analiză PressOne arată că mai mult de jumătate din teza sa de doctorat în Drept, susținută în 2009, conține texte preluate din alte lucrări fără citare adecvată. Din cele 247 de pagini ale lucrării „Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil”, 140 de pagini par să fie copiate integral din alte surse, unele blocuri de text atingând chiar 25 de pagini consecutive.

Marinescu respinge acuzațiile, susținând că și-a redactat lucrarea „în conformitate cu normele timpului” și sub coordonarea profesorului Ion Dogaru, un cadru academic reputat. Totuși, documentele și legislația existentă în 2009 indică clar că standardele academice și cadrul legal prevădeau marcarea și citarea corespunzătoare a textelor preluate. Astfel, explicația ministrului privind „lipsa normelor” nu îl exonerează de responsabilitatea pentru eventualele nereguli.