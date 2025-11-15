Avocatul Gelu Pușcaș, specialist în dreptul asociațiilor de proprietari și litigii privind administrarea condominiilor, atrage atenția, într-o analiză publicată pe pagina sa de Facebook „Consultanță Asociații Proprietari”, că numeroși proprietari ajung să plătească sume nejustificate din cauza necunoașterii legislației în vigoare, în special a prevederilor Legii 196/2018.

Acesta a explicat că întrebarea „Cum e la mine în asociație?” duce adesea la confuzii, deoarece multe reguli aplicate în blocuri sunt contrare legii.

Juristul a precizat că reparațiile efectuate la părțile comune trebuie împărțite peste tot la cotă-parte, conform articolului 85 din lege, fără excepții stabilite la nivelul asociației. El a subliniat că unii proprietari sunt induși în eroare atunci când li se spune că reparațiile pot fi repartizate altfel în funcție de deciziile interne, lucru pe care legislația nu îl permite.

Un alt exemplu des întâlnit, potrivit avocatului, este distribuirea greșită a costurilor pentru energia electrică de pe scară. Acestea trebuie calculate în funcție de numărul persoanelor prezente în imobil, însă în multe asociații se aplică eronat calculul la cotă-parte.

Avocatul a menționat și situația țevilor verticale de scurgere care trec prin apartamente. El a explicat că acestea reprezintă părți comune, iar reparațiile trebuie suportate de toți proprietarii proporțional cu cota indiviză, nu doar de locatarul prin al cărui spațiu trece instalația.

În final, Pușcaș a recomandat proprietarilor să verifice întotdeauna legea înainte de a accepta regulile impuse de asociație, insistând că informarea corectă este esențială pentru evitarea costurilor nedatorate.

„„𝐎 𝐬ă î𝐧𝐭𝐫𝐞𝐛 𝐥𝐚 𝐦𝐢𝐧𝐞 î𝐧 𝐚𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚ț𝐢𝐞…” – 𝐟𝐫𝐚𝐳𝐚 𝐜𝐚𝐫𝐞 îț𝐢 𝐩𝐨𝐚𝐭𝐞 𝐚𝐝𝐮𝐜𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦𝐞, 𝐝𝐚𝐜ă 𝐧𝐮 ș𝐭𝐢𝐢 𝐋𝐄𝐆𝐄𝐀!

Foarte mulți proprietari întreabă „cum e la mine în asociație?”, dar prea puțini verifică înainte ce spune Legea 196/2018. Iar de aici apar confuzii, răspunsuri greșite și… bani plătiți degeaba.

Hai să lămurim câteva situații extrem de des întâlnite:

🔧𝟏. 𝐑𝐞𝐩𝐚𝐫𝐚ț𝐢𝐢𝐥𝐞 𝐥𝐚 𝐩ă𝐫ț𝐢𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞

Dacă întrebi „cum se repartizează reparația?”, președintele îți poate răspunde simplu:

➡️ „Conform Legii 196/2018, art. 85”.

Adevărul? Toate reparațiile făcute la părțile comune se plătesc pe cotă. Peste tot. Fără excepții stabilite de „asociație”.

💡 𝟐. 𝐄𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢𝐚 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐫𝐢𝐜ă 𝐝𝐞 𝐩𝐞 𝐬𝐜𝐚𝐫ă

Mulți aud: „Se plătește pe cotă!”.

❗ Greșit.

Conform legii, acest cost se repartizează pe număr de persoane prezente, nu pe cotă.

Dacă ai înghițit gălușca, nu ești singurul.

🚰 𝟑. Ț𝐞𝐚𝐯𝐚 𝐝𝐞 𝐬𝐜𝐮𝐫𝐠𝐞𝐫𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐭𝐫𝐞𝐜𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐧 𝐚𝐩𝐚𝐫𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐮𝐥 𝐭ă𝐮

Ai plătit reparația pentru că ți s-a spus „trece prin apartamentul tău”?

Din nou: ❗ Greșit.

Țeava verticală este parte comună.

➡️ Cheltuiala se împarte la toți proprietarii, pe cota indiviză.

Dacă nu ai citit legea… ai plătit inutil.

📘 Concluzia?

Înainte să întrebi „cum e la mine în asociație?”, întreabă:

👉 Ce spune Legea 196/2018?

Nu regulile inventate, nu „așa facem noi aici”, nu tradiția scării.

Citește, informează-te corect, analizează obiectiv și abia apoi pune întrebări sau depune sesizări.

Totul în spiritul art. 28 din Legea 196/2018.”, a scris avocatul Gelu Pușcaș pe pagina sa de Facebook, „Consultanță Asociații Proprietari”.