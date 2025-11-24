Prim-viceministrul ucrainean Serhii Kîslîţia a explicat că negocierile de la Geneva au fost intense, dar productive, conducând la elaborarea unui proiect detaliat, care a lăsat o impresie pozitivă ambelor părți.

Oficialul, care a participat ca membru al delegației ucrainene, a subliniat că documentul rezultat este semnificativ diferit de propunerea anterioară, controversată, care fusese dezvăluită public și provocase dezbateri aprinse la Kiev.

Washingtonul a insistat anterior pentru adoptarea unei propuneri de 28 de puncte, care depășea mai multe „linii roșii” stabilite de Ucraina. După discuții îndelungate și tensionate, echipele au reușit să ajungă la un consens pentru majoritatea aspectelor, lăsând însă subiectele cele mai sensibile, inclusiv chestiunile teritoriale și relațiile NATO-Rusia-SUA, pentru decizia finală a președinților.

„Nu am fost mandatați să luăm decizii cu privire la teritorii”, a afirmat Kîslîţia, referindu-se în special la cedarea de teritorii, care, potrivit Constituției Ucrainei, ar necesita un referendum național.

El a menționat că noul proiect nu seamănă cu versiunea inițială și că s-au identificat atât puncte de convergență, cât și elemente care vor necesita compromisuri la nivel de conducere.

Fiecare parte urmează să transmită documentele preliminare la Washington și Kiev, pentru a fi analizate de președinți. Administrația Trump va contacta ulterior Moscova pentru a avansa negocierile, a adăugat oficialul ucrainean. Toate copiile proiectului, cu excepția celor oferite șefilor delegațiilor, au fost recuperate la finalul întâlnirii.

Negocierile de la Geneva au fost conduse, din partea Ucrainei, de Andrii Iermak, șeful de cabinet al lui Zelenski, și de Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare. Prim-viceministrul Kîslîţia și un grup de ofițeri militari și din serviciile de informații au avut un rol secundar în cadrul delegației.

Delegația americană a inclus secretarul de stat Marco Rubio, secretarul armatei Dan Driscoll, trimisul special pentru Rusia Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui Trump, prezența sa surprinzând inițial oficialii ucraineni.

Kîslîţia a remarcat deschiderea americanilor:

„Aproape tot ce am sugerat a fost luat în considerare”, a spus el, evidențiind cooperarea dintre părți.

Atmosfera de la începutul reuniunii a fost foarte tensionată, cauzată de scurgeri de informații și dezbateri publice privind originea primei propuneri.

„Primele ore au fost complet… atârnând de un fir de păr”, a povestit Kîslîţia, făcând referire la dificultatea de a porni negocierile.

După aproape două ore de discuții între Iermak și Rubio, tensiunea a fost disipată, permițând continuarea dialogului.

Dimineața a inclus o sesiune extinsă de consultări cu americanii, în care delegația ucraineană și-a prezentat preocupările și solicitările, urmată de o revizuire detaliată a planului punct cu punct. Kîslîţia a menționat că propunerea americană privind un plafon de 600.000 de soldați în armata ucraineană a fost discutată și că partea americană a fost dispusă să țină cont de argumentele prezentate.

În cadrul negocierilor, o propunere de amnistie generală pentru posibile crime de război a fost reformulată pentru a răspunde nemulțumirilor victimelor, a precizat Kîslîţia. Alte elemente au fost discutate cu atenție pentru a găsi un teren comun fără a compromite principiile fundamentale ale Ucrainei.

Mai târziu, s-a desfășurat o sesiune separată cu aliații europeni, inclusiv reprezentanți ai Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei și instituțiilor UE. Înainte de aceste discuții, Ucraina a avut consultări interne cu consilierii europeni pentru a coordona pozițiile și prioritățile.

Oficialul ucrainean a apreciat implicarea constructivă a echipei americane, menționând că nu a existat refuz de dialog pe nicio temă:

„Am analizat cu atenție toate punctele”, a spus Kîslîţia.

De asemenea, s-a discutat despre posibilitatea ca Zelenski să fie primit la Washington pentru a consolida acordul, însă unii consilieri ai președintelui ucrainean au recomandat menținerea acestuia la Kiev pentru a evita riscuri politice suplimentare.

Rămâne incert dacă Trump va solicita semnătura lui Zelenski pe documentul final. Președintele american a indicat că proiectul de acord ar trebui susținut de omologul său până de Ziua Recunoștinței. În același timp, Washingtonul trebuie să decidă momentul și modul prezentării planului Rusiei, care nu a fost încă informat oficial.

„Depinde de ruși să arate dacă sunt cu adevărat interesați de pace sau vor găsi o mie de motive pentru a nu se angaja”, a spus Kîslîţia.

Ucraina și-a reafirmat disponibilitatea de a continua negocierile și de a contribui la găsirea unui final echitabil al conflictului. Oficialul a subliniat că reuniunea de la Geneva a demonstrat importanța menținerii unui dialog solid și a unui parteneriat funcțional cu Statele Unite.

„În ciuda agitației din mass-media și a freneziei de pe rețelele sociale, ambele părți au demonstrat că parteneriatul este puternic și capabil să producă un document viabil pentru lideri”, a comentat Kîslîţia.

Totuși, el a păstrat o atitudine prudentă:

„Nu stăteam în sediul Netflix scriind scenarii care vor fi nominalizate la Oscar. Nu ar trebui să ne lăsăm conduși de entuziasm sau de agitație, ci de responsabilitate și de complexitatea problemelor”, a concluzionat prim-vicepremierul ucrainean de externe.