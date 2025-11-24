Președintele României, Nicușor Dan, a participat, prin videoconferință, la o reuniune extraordinară a liderilor Uniunii Europene dedicată situației din Ucraina. În cadrul întâlnirii, convocată de președintele Portugaliei, António Costa, Nicușor Dan a reiterat sprijinul ferm al României și al UE pentru Ucraina și a evidențiat legătura directă dintre securitatea Ucrainei și cea a Republicii Moldova.

Pe platforma X, șeful statului a explicat că discuțiile s-au concentrat pe identificarea soluțiilor concrete pentru continuarea și consolidarea sprijinului european oferit Ucrainei și pe modul în care UE poate contribui activ la procesul de pace.

„Astăzi am participat la o reuniune extraordinară foarte utilă și extrem de necesară, convocată de președintele Costa. Am schimbat opinii și evaluări cu privire la ultimele evoluții referitoare la procesul de pace pentru Ucraina. Noi, ca europeni, vom rămâne uniți și am reafirmat sprijinul ferm al UE pentru Ucraina. De asemenea, am subliniat astăzi că UE aduce o valoare adăugată în conturarea și punerea în aplicare a procesului de pace pentru Ucraina. În intervenția mea, am subliniat că trebuie să găsim soluții pentru continuarea și consolidarea sprijinului nostru pentru Ucraina, prin măsuri concrete. Am subliniat, de asemenea, că există o legătură directă între securitatea Ucrainei și cea a Republicii Moldova și a regiunii în ansamblu și că actualele negocieri de pace trebuie să țină seama de acest aspect”, a scris Nicuşor Dan pe X.

Între timp, la Geneva, echipele de negociere din SUA și Ucraina discută detaliile planului de pace, iar președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar putea efectua o vizită în Statele Unite pentru a analiza propunerile cu președintele american Donald Trump. De asemenea, liderii Vladimir Putin și Recep Tayyip Erdogan au purtat o convorbire telefonică în care au abordat planul de pace și proiectele energetice strategice comune.

În același context, Mircea Abrudean, președintele Senatului României, a reiterat la Summitul Parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea de la Stockholm susținerea țării noastre pentru integritatea teritorială a Ucrainei în granițele sale recunoscute internațional. Președintele Zelenski a confirmat colaborarea strânsă cu Statele Unite, subliniind că orice plan de pace trebuie să consolideze securitatea Ucrainei.