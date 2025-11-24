Premierul Ilie Bolojan a spus că Bucureștiul s-a dezvoltat în ultimii ani, dar are un potențial mult mai mare, care poate fi valorificat doar dacă bugetul general este gestionat corect. El a afirmat că o parte mare din încasările Primăriei Capitalei merg către subvenții, ceea ce reduce semnificativ fondurile disponibile pentru proiecte de dezvoltare.

Bolojan spune că acest dezechilibru limitează investițiile și împiedică realizarea unor proiecte importante. Premierul consideră că Bucureștiul poate atrage cu ușurință capital privat, dar că este nevoie de condiții clare pentru ca investițiile să fie orientate către oraș.

„Putem spune că astăzi Bucureştiul e un oraş care s-a dezvoltat în aceşti ani, dar are un potenţial mult mai mare şi poate să fie într-o situaţie mult mai bună (…) Ca să poţi face proiecte importante, e nevoie să ai o bună gestionare a bugetelor, că ne place, că nu ne place şi aici Bucureştiul duce lipsă de o bună gestionare a bugetelor, în sensul că o bună parte din tot ceea ce se încasează de către Primăria Generală se duce pe componenta de subvenţii şi nu-ţi mai rămân bani pentru dezvoltare”, a declarat, duminică seară, preşedintele PNL, premierul Ilie Bolojan, într-un interviu alături de candidatul formaţiunii pentru funcţia de primar general, Ciprian Ciucu.

Ciprian Ciucu a spus că împărțirea bugetului Capitalei între cele șase sectoare a fost o greșeală, dându-i dreptate lui Traian Băsescu, care criticase această decizie.

Ciucu a explicat că, în mandatul lui Traian Băsescu, o parte importantă din bugetul Primăriei Capitalei a fost transferată la sectoare. El a spus că referendumul privind bugetul unic trebuie pus în aplicare prin modificare legislativă, astfel încât banii să fie distribuiți de Consiliul General în funcție de competențele legale.

Ciucu afirmă că este nevoie ca Primăria Generală să aibă resurse pentru utilitățile mari, precum termia, apa, canalizarea, iluminatul public și transportul.

„Acel fost primar şi fost preşedinte are dreptate. În mandatul său, Guvernul Năstase a tăiat 20% din buget, pe care l-a adăugat la bugetului sectoarelor. (…) Din punctul meu de vedere, trebuie să fie pus în aplicare referendumul. Şi da, banii pot fi direcţionaţi de către Consiliul General cu următorul specific: banii trebuie să urmeze competenţele legale. Dacă Primăria Generală se ocupă de utilităţile mari – termie, apă canal, iluminat public, transport public, trebuie să aibă bani să poată opera acele servicii publice de mari de utilitati. Trebuie să facem puţină ordine între ceea ce face Primăria Generală şi ceea ce fac sectoarele, pentru că acum lucrurile sunt foarte amestecate şi omul nu ştie cui să se adreseze”, a declarat candidatul PNL pentru funcţia de primar general.

El spune că, în prezent, atribuțiile și bugetele sunt amestecate, iar cetățenii nu știu cui să se adreseze. Ciucu nu susține ideea unei negocieri politice în Consiliul General pentru împărțirea banilor, deoarece crede că fiecare partid ar încerca să obțină o parte cât mai mare pentru propriile interese.

„Dacă s-ar face în urma unei negocieri, nu o să facem nimic, pentru că fiecare forţă politică din Consiliul General va vrea să tragă pe turta ei cât mai multă spuză, mă refer cât mai mulţi bani. Primarii de sector se înţeleg dintre ei, dar până la bani, pentru că fiecare vrea să atragă cât mai mult pentru comunitatea lui. De aceea nu aş fi de acord cu o formulă în care să se negocieze în Consiliul General cum se dau banii la sectoare”, a mai declarat Ciucu.

Când a câștigat al doilea mandat de primar general, Nicușor Dan a anunțat organizarea unui referendum pentru un buget unic al Capitalei. Bucureștenii au fost de acord cu această schimbare, însă măsura nu a fost implementată până acum.

Subiectul rămâne unul de interes, în special în contextul discuțiilor dintre liderii politici privind reorganizarea bugetului și a competențelor între Primăria Generală și primăriile de sector.