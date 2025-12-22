Astfel, în zilele de 25 și 26 decembrie 2025, precum și în intervalele 1-2 ianuarie 2026 și 5-7 ianuarie 2026, trenurile de metrou vor respecta programul de circulație aplicabil zilelor de weekend și sărbătorilor legale, potrivit informațiilor transmise de Metrorex.

Pe Magistrala 1 Pantelimon – Dristor 2, Magistrala 2 Tudor Arghezi – Pipera, Magistrala 3 Preciziei – Anghel Saligny și Magistrala 5 Eroilor 2 – Valea Ialomiței / Râul Doamnei, intervalul de circulație va fi de 9 minute. În cazul Magistralei 4 Gara de Nord 2 – Străulești, trenurile vor circula la un interval de 12 minute.

Pentru noaptea de Revelion, respectiv intervalul 31 decembrie 2025 – 1 ianuarie 2026, Metrorex a stabilit un program special de circulație. Pe toate magistralele, trenurile vor circula între orele 23:00 și 01:00 la un interval de aproximativ 10 minute. Ulterior, între orele 01:00 și 05:00, intervalul de circulație va fi de aproximativ 20 de minute.

Reprezentanții Metrorex recomandă călătorilor să țină cont de aceste modificări atunci când își planifică deplasările în perioada sărbătorilor de iarnă, pentru a evita eventualele întârzieri și a avea un transport cât mai eficient.

De asemenea, STB a anunțat programul de funcționare pentru Crăciun, valabil în perioada 24–26 decembrie. În aceste zile, circulația mijloacelor de transport în comun se va desfășura cu frecvențe reduse față de zilele lucrătoare, fiind aplicat un program de tip minivacanță sau weekend și sărbătoare legală, similar cu cel utilizat în anii anteriori.

În această perioadă vor fi operate linii cu indicative cuprinse între 200 și 299. Totodată, pe liniile principale, cu indicative între 100 și 199, precum și pe traseele care deservesc marile centre comerciale din Capitală, vor fi asigurate frecvențe mai ridicate, pentru a răspunde cererii crescute de transport. Reprezentanții STB precizează că nu sunt prevăzute modificări semnificative față de programele generale anunțate pentru perioada sărbătorilor. În plus, transportul public va fi gratuit în zilele de 25 și 26 decembrie.

Pe lângă programul special de circulație, STB continuă și în acest an tradițiile dedicate sărbătorilor. Tramvaiul Colindelor va circula pe Linia 1 din București, fiind decorat festiv și însoțit de colinde românești și internaționale, pentru a crea o atmosferă specifică Crăciunului pentru călători. În total, au fost pregătite patru tramvaie tematice, iar în 30 de stații din Capitală au fost amplasate imagini inspirate din povestea Crăciunului, menite să aducă un plus de bucurie celor care folosesc transportul public.