Direcția de Sănătate Publică (DSP) a anunțat că, în perioada 10-13 aprilie 2026, nouă spitale din Capitală vor asigura asistența medicală de urgență pentru adulți și copii.

Printre unitățile medicale care vor funcționa în regim de urgență se numără Spitalul Clinic de Urgență Floreasca, Spitalul Universitar de Urgență București, Spitalul „Sf. Pantelimon”, Spitalul „Sf. Ioan”, Spitalul „Bagdasar-Arseni”, Spitalul de Arși, Spitalul de Urgențe Oftalmologice, precum și spitalele de copii „Grigore Alexandrescu” și „M.S. Curie”.

Serviciul de Ambulanță București-Ilfov va funcționa în regim normal și va asigura inclusiv eliberarea certificatelor constatatoare de deces în toată Capitala. Solicitările vor fi preluate prin apel la 112.

În același timp, DSP va asigura permanență printr-un serviciu de gardă la numerele de telefon 0747.165.471 și 0722.659.492.

Transportul public din București va funcționa după un program special în perioada Paștelui.

Metrorex va introduce un interval mai mare de circulație în noaptea de Înviere, trenurile urmând să vină la 10-15 minute. Ulterior, în a doua zi de Paște, circulația se va desfășura după program de weekend.

Reprezentanții Metrorex atrag atenția că accesul în metrou cu foc deschis, cum ar fi lumânări sau candele aprinse, este interzis pentru a evita incidentele.

Și mijloacele de transport STB vor circula după un program adaptat, specific zilelor de weekend și sărbători legale. Frecvența poate fi mai redusă, însă programul va fi prelungit în noaptea de Înviere pentru a facilita deplasarea călătorilor.

În ceea ce privește transportul feroviar, CFR Călători a anunțat că va suplimenta trenurile pe rutele cele mai solicitate, în funcție de cererea de transport. Compania transmite că pune la dispoziția publicului capacitatea maximă disponibilă și recomandă pasagerilor să își planifice din timp călătoriile și să cumpere biletele în avans.

Totodată, operatorul feroviar arată că trenurile vor fi completate cu vagoane suplimentare în zilele cu trafic crescut și recomandă utilizarea tuturor trenurilor disponibile pentru evitarea aglomerației.

„În zilele cu trafic crescut din perioada sărbătorilor, compania va suplimenta operativ, cu vagoane, trenurile de pe rutele cele mai solicitate, în special cele care asigură legătura dintre București și marile orașe din principalele regiuni ale țării, în funcție de cererea de transport și de disponibilitatea materialului rulant. Pentru a avea o predictibilitate a cererii de transport și pentru a ne putea adapta cât mai bine capacitatea de transport la fluxul de călători prognozat, recomandăm pasagerilor să își planifice din timp deplasările și să achiziționeze biletele în avans. De asemenea, pentru a evita supraaglomerarea trenurilor de la orele de vârf, recomandăm utilizarea tuturor trenurilor disponibile într-o zi de circulație. Achizițiile online pot fi făcute până la ora de plecare a trenului din stație, în funcție de locurile disponibile. Biletele în trafic intern pot fi achiziționate cu anticipație, prin utilizarea următoarelor canale de vânzare: online, pe www.cfrcalatori.ro

aplicația mobilă „CFR Călători bilete online” (Google Play, App Store, Huawei AppGallery)

automatele de bilete din gări

casele de bilete și agențiile de voiaj CFR Călători Indiferent de canalul de achiziție, pasagerii pot beneficia de reduceri atractive, precum 10% reducere pentru biletele dus-întors; până la 10% reducere pentru cumpărarea în avans. Totodată, CFR Călători acordă reduceri și facilități conform legislației în vigoare pentru diverse categorii de călători. Detalii complete sunt disponibile pe www.cfrcalatori.ro la secțiunea Trafic intern – Oferte și Facilități. Înainte de urcarea în tren, recomandăm călătorilor să se asigure că au bilet de călătorie valabil, pentru evitarea taxării suplimentare în tren corespunzătoare rangului de tren și zonei kilometrice și/sau suportarea costurilor amenzii, conform reglementărilor în vigoare”, transmite CFR Călători.

Marile centre comerciale din București vor funcționa după un program special în perioada Paștelui.

AFI Cotroceni va avea program normal până pe 10 aprilie, însă în 11 aprilie va funcționa până la ora 20:00, iar în prima zi de Paște va deschide abia la ora 14:00.

Băneasa Shopping City va fi închis în ziua de Paște, iar în celelalte zile va avea program redus.

Mall Vitan și ParkLake vor fi, de asemenea, închise în prima zi de Paște, urmând să revină la program normal începând cu 13 aprilie.

Programul redus sau închiderea centrelor comerciale în ziua de Paște reprezintă o practică obișnuită, aplicată anual în perioada sărbătorilor legale.