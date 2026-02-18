Amenzile contravenționale stabilite de consiliile locale și județene vor putea fi dublate, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență privind măsurile din administrație, pus în transparență decizională de Ministerul Dezvoltării. Documentul, agreat la nivelul Coaliției, vizează sancțiuni aplicate pentru o gamă largă de abateri, de la salubritate și parcare neregulamentară, până la întreținerea spațiilor verzi sau tulburarea liniștii publice.

Proiectul prevede modificarea Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, act normativ care stabilește cadrul general pentru aplicarea sancțiunilor contravenționale în România. Astfel, limitele maxime ale amenzilor vor fi majorate semnificativ.

Pentru București, plafonul maxim al amenzilor stabilite prin hotărâri ale consiliilor județene sau ale Consiliului General al Municipiului București va crește de la 5.000 de lei la 10.000 de lei. În cazul celorlalte orașe și comune, limita maximă va fi majorată de la 2.500 de lei la 5.000 de lei.

Concret, articolul 8 alineatul (2), literele c) și d) din actul normativ menționat va fi modificat astfel încât noile praguri să reflecte aceste majorări. Noile valori vor viza contravențiile stabilite prin hotărâri ale autorităților administrației publice locale și județene.

Potrivit cadrului legal, consiliile locale ale sectoarelor municipiului București pot stabili și sancționa contravenții în domenii precum salubritatea, activitatea din piețe și igienizarea acestora, întreținerea parcurilor și a spațiilor verzi, dar și amenajarea și curățenia spațiilor din jurul blocurilor sau a terenurilor virane.

De asemenea, pot fi aplicate sancțiuni pentru întreținerea bazelor sportive aflate în administrarea autorităților locale, pentru starea străzilor și trotuarelor, a școlilor și instituțiilor de educație și cultură, precum și pentru depozitarea și colectarea gunoaielor și a resturilor menajere.

Amenzile vizează inclusiv parcarea neregulamentară, animalele de companie sau tulburarea liniștii publice.

În restul țării, consiliile locale și județene pot stabili contravenții prin hotărâri proprii în toate domeniile pentru care au atribuții legale, cu condiția ca în acele domenii să nu fie deja prevăzute sancțiuni prin legi, ordonanțe sau hotărâri ale Guvernului.

Proiectul de ordonanță nu se limitează la majorarea amenzilor. Documentul prevede și creșterea cu 100% a impozitului pentru clădirile construite fără autorizație, pentru o perioadă de cinci ani.

Totodată, autoritățile vor putea publica liste cu contribuabilii care nu înregistrează restanțe la plata taxelor, dar și așa-numita „listă a rușinii” pentru persoanele fizice cu datorii.

În plus, amenzile neachitate la termen ar putea fi majorate cu până la 60%, iar neplata acestora ar putea duce la suspendarea permisului de conducere până la stingerea obligațiilor. Statul va avea posibilitatea să rețină taxele neplătite din ajutoare sociale și indemnizații de handicap.

Un alt capitol important al proiectului vizează reducerea cu 30% a numărului maxim de posturi la nivelul unităților administrativ-teritoriale, măsură care face parte din pachetul mai amplu de reforme administrative propus de Guvern.