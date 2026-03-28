Potrivit explicațiilor oferite de Florin Barbu în cadrul unei conferințe de presă susținute la Târgoviște, mecanismul este conceput ca unul simplu, în contextul în care, anterior, fermierii primeau acciza ulterior de la Ministerul Finanțelor, însă cu întârzieri semnificative. Noua propunere urmărește eliminarea acestui decalaj, astfel încât beneficiul să fie acordat direct la momentul achiziției motorinei.

Florin Barbu a precizat că acest mecanism a fost transmis și către Ministerul Finanțelor pentru analiză, fiind parte dintr-o abordare administrativă coordonată. Scopul principal este de a reduce birocrația și de a evita întârzierile care afectau anterior fluxul de sprijin financiar destinat fermierilor.

„Am pus în transparenţă la Ministerul Agriculturii un mecanism prin care fermierii pot achiziţiona motorina de la pompă fără acciză şi fără TVA. Acest mecanism l-am prezentat şi Ministerului de Finanţe. Este un mecanism foarte simplu, prin care fermierii primeau această acciză, dar o primeau foarte întârziat de la Ministerul de Finanţe”, a declarat Florin Barbu.

În același timp, ministrul a făcut referire și la sistemul existent de taxare inversă aplicat în sectorul vegetal, în special pentru cereale. În acest caz, statul rambursează TVA-ul către fermieri, ceea ce reprezintă un mecanism complementar celui propus pentru motorină.

Noua propunere vine să completeze aceste măsuri, astfel încât fermierii să beneficieze direct, la pompă, de combustibil achiziționat fără acciză și fără TVA. Conform explicațiilor, acest beneficiu ar urma să fie aplicat pentru un consum de 78 de litri pe hectar pentru motorina utilizată în agricultură, contribuind la reducerea costurilor operaționale din sector.

„În al doilea rând, tot ceea ce se întâmplă în vegetal, în România, taxarea este inversă la cereale şi, practic, statul rambursa acel TVA către fermierii români. Practic, acest mecanism vine în completare astfel încât, pentru 78 de litri pe hectar la motorina utilizată în agricultură, fermierii să primească direct de la pompă, fără acciză şi fără TVA, acest preţ la motorina utilizată în agricultură”, a mai spus Barbu.

În ansamblu, inițiativa are ca obiectiv eficientizarea sprijinului acordat agriculturii și simplificarea mecanismelor prin care fermierii primesc facilități fiscale, eliminând etapele intermediare și întârzierile asociate procedurilor actuale.