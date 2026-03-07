Utilizarea hormonilor pentru accelerarea creșterii bovinelor este o practică întâlnită în anumite regiuni, deoarece reduce costurile de producție și grăbește îngrășarea animalelor. În Uniunea Europeană, însă, această practică este interzisă de 37 de ani, fiind considerată riscantă pentru sănătatea consumatorilor, cu posibile efecte endocrine și legături cu anumite tipuri de cancer.

Aproximativ 30% din carnea de vită importată în Uniunea Europeană provine din Brazilia, o parte dintre aceste importuri ajungând și în România.

Controversele privind importurile nu se limitează doar la sectorul cărnii. Recent, un lot de semințe de floarea-soarelui din Argentina, destinat Bulgariei, a fost depistat cu niveluri de pesticide care depășeau limitele admise de Uniunea Europeană.

Ironia situației este că România importă floarea-soarelui, deși produce cantități mult peste necesarul intern, surplusul fiind destinat exportului. În contextul acestei incertitudini și al nemulțumirilor fermierilor europeni, Consiliul Uniunii Europene a adoptat săptămâna aceasta regulamentul ce aplică clauzele bilaterale de salvgardare din acordul UE–Mercosur.

Noile norme stabilesc modul în care Uniunea Europeană poate suspenda temporar tarifele preferențiale prevăzute în acord, dacă importurile afectează producătorii europeni. Comisia Europeană va declanșa o anchetă atunci când importurile de produse precum carnea, orezul sau zahărul cresc cu 5% în medie pe o perioadă de trei ani, iar prețurile acestora sunt cu 5% mai mici decât prețul comun.

Uniunea Europeană a confirmat oficial primul caz de import de carne contaminată cu hormoni cancerigeni provenind dintr-un stat membru al blocului Mercosur, conform declarațiilor deputatului PSD Marius Budăi.

Substanța depistată în carnea din Brazilia este un hormon folosit pentru îngrășarea rapidă a bovinelor, interzis în Uniunea Europeană din cauza riscurilor pentru sănătatea consumatorilor.

Această descoperire reaprinde controversele politice legate de votul României în cadrul COREPER privind Acordul comercial UE-Mercosur. Ministrul PSD al Agriculturii, Florin Barbu, se opusese ratificării acordului, cerând garanții suplimentare pentru prevenirea importului de produse care conțin substanțe interzise în statele membre ale blocului sud-american.

„Exact la astfel de hormoni toxici se referea ministrul Barbu — hormoni interziși în UE, dar folosiți în statele Mercosur pentru a reduce costurile de producție, în detrimentul fermierilor și consumatorilor români și europeni”, a declarat Budăi pe Facebook.

Deputatul PSD Marius Budăi a solicitat clarificări din partea Guvernului, vizând în special ministrul de Externe, acuzând că avertismentele anterioare privind riscurile importurilor au fost ignorate. Budăi a cerut detalii despre măsurile prin care autoritățile române intenționează să protejeze consumatorii expuși pericolelor sanitare, dar și fermierii români afectați de o concurență pe care o consideră neloială.