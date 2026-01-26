Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a criticat comparațiile făcute de premierul Ilie Bolojan între taxele din România și cele din Europa, susținând că acestea sunt inexacte și induc în eroare. Potrivit lui Budăi, românii nu se confruntă cu dificultăți din cauza nivelului taxelor, ci din cauza veniturilor mici și a inflației ridicate, iar experiența celor care au călătorit prin Europa arată că diferențele se resimt în special la nivelul veniturilor și al costului vieții.

„Când lăutarul cântă fals, toată lumea își dă seama, chiar dacă lui i se pare că este privighetoare! Așa sunt comparațiile domnului prim-ministru Bolojan între taxele din România și cele din Europa. Sună fals! Foarte mulți români au mers prin Europa și pot face comparația nu doar între taxe, ci și între venituri. Iar în România, oamenii trăiesc greu nu pentru că «nu plătesc destule taxe», ci pentru că au printre cele mai mici venituri, iar inflația este rușinos de mare față de toate celelalte state UE!”, a scris Mariu Budăi, fostul ministru al Muncii și Solidarității Sociale, pe FB.

Deputatul PSD a criticat, de asemenea, faptul că premierul a omis mai multe aspecte importante în comparațiile fiscale dintre România și Europa. Potrivit acestuia, premierul nu a luat în calcul salariul minim, pensiile, inflația sau aplicarea impozitării progresive, elemente prezente în majoritatea statelor UE. Deputatul a subliniat că prezentarea incompletă a acestor date poate induce o imagine eronată asupra situației reale.

„Când a comparat taxele din România cu cele din Europa a sărit partea cu salariul minim… a sărit și peste partea cu inflația, a sărit peste partea cu pensiile… și n-am auzit niciun cuvințel despre impozitarea progresivă, care se aplică cu succes în aproape toate statele UE! Iar când cânți doar o parte din notele de pe portativ, nu mai este melodie, ci doar gălăgie!”, a spus deputatul.

Deputatul PSD Marius Budăi a subliniat importanța unei guvernări flexibile, care să țină cont de realitățile sociale și de diferențele dintre oameni. El a afirmat că aplicarea mecanică a unor reguli unice nu garantează eficiență, ci poate fi nedreaptă sau chiar dăunătoare, mai ales în cazul persoanelor cu dizabilități, bolnavilor, tinerilor la început de drum sau familiilor vulnerabile. Budăi a arătat că guvernarea trebuie să fie adaptată contextului social și să nu ignore nevoile individuale ale cetățenilor.

„Și mai este ceva: nu poți guverna spunând toată ziua „fără excepții”! Doar în comunism ni se spunea că suntem toți la fel, fără excepții! Oamenii nu sunt la fel și nici nu se nasc cu aceleași șanse! Nu-i poți taxa la fel, ca în Patul lui Procust! Nu poți trata cu aceeași măsură persoanele cu dizabilități, oamenii cu boli grave, tinerii aflați la început de drum sau familiile în care copiii merg la culcare fără să fi mâncat. Inflexibilitatea și neadaptarea la realitate nu înseamnă <eficiență în guvernare>, ci lipsă de omenie! O regulă unică, aplicată mecanic, poate fi nedreaptă sau chiar dăunătoare!”, a adăugat deputatul Marius Budăi.

Fostul ministru Marius Budăi a avertizat că PSD nu va aproba pachete guvernamentale sau bugete care nu includ politici sociale concrete. El a precizat că nu va exista niciun pachet guvernamental fără Programul PSD de stimulare economică și nicio susținere a bugetului fără măsuri care să crească veniturile seniorilor.